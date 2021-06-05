巴士上怒指她们“带入病毒” 醉准新郎脱罩吐痰飙骂母女

巴士上碰到一对陌生母女，已经三杯下肚的准新郎突然怒指母女“很臭”，指她们把“冠病带入新加坡”，甚至脱下口罩朝其中一人的脸上吐痰。准新郎过后被捕面控，他昨天庭上求情时声称已经知错，脾气收敛很多，并感叹“很多事情是可以避免的”。

被告雷蒙德（33岁）面对六项控状，包括抵触滥用毒品法令、冠病19（临时措施）（管制令）法令、防止骚扰法令和动粗。被告承认其中三项，余项交由法官下判时一并考虑后，昨天（6月4日）被判坐牢四个月又三周。