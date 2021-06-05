巴士上怒指她们“带入病毒” 醉准新郎脱罩吐痰飙骂母女 订户 来自 / 联合晚报 文 / 王英慧 发布 / 2021年6月5日 2:36 PM 被告雷蒙德在巴士上脱口罩朝一名女子吐痰，并曾42次拒绝到警署验尿，昨天被判刑。（海峡时报） 字体大小: 小 中 大 巴士上碰到一对陌生母女，已经三杯下肚的准新郎突然怒指母女“很臭”，指她们把“冠病带入新加坡”，甚至脱下口罩朝其中一人的脸上吐痰。准新郎过后被捕面控，他昨天庭上求情时声称已经知错，脾气收敛很多，并感叹“很多事情是可以避免的”。被告雷蒙德（33岁）面对六项控状，包括抵触滥用毒品法令、冠病19（临时措施）（管制令）法令、防止骚扰法令和动粗。被告承认其中三项，余项交由法官下判时一并考虑后，昨天（6月4日）被判坐牢四个月又三周。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 脱罩吐痰骂人 供应商放组屋楼下 数十包洋灰不翼而飞 遭疫情阻断 新越相隔17月 狮城男终亲手抱女儿