13起社区病例全找到关联 勿洛理发店和白沙坊出现感染群

本地昨天（6月5日）新增18起冠病确诊病例，其中13起来自社区，全都与早前病例有关联，其中包括一名一个月大的男婴。勿洛一个理发店和白沙坊出现感染群。

根据卫生部文告，在勿洛路348号Atatcutz理发店工作的24岁男理发师本月2日确诊后，他的一名27岁男同事，以及另一名同住的25岁男同事也确诊。与他同住的一名46岁劳动力发展局女经理同样确诊。

该感染群的另两起病例包括一名刚确诊的35岁甘榜乌美民众俱乐部必胜客分店送餐员，以及一名早前确诊的26岁豪阁林购物廊必胜客分店送餐员，他曾与24岁理发师密切接触。

另外，文告将早前四起确诊病例列入新增的白沙坊（White Sands）感染群，他们分别是43岁缅甸籍女佣、51岁菲律宾籍女佣、59岁大东方保险理财规划师，以及57岁内部安全局女职员，后两人是同住家属。其中三人初步确诊感染B1617变种毒株。

六个现有感染群进一步扩大。其中，MINDSville@Napiri智障人士之家再有两名分别为57岁和59岁的住户，以及一名37岁女看护确诊，三人都已接种疫苗。该感染群扩大至30人。

与74岁退休男子有关的感染群新增两起病例，分别是25岁新加坡管理学院女生和一个月大的男婴，他们都是早前确诊病例的同住家属。

后港8道两座组屋检测828人有一人确诊

与56岁家庭主妇有关的感染群也再添一起病例，是武吉知马修德善堂福利社会的71岁女中医师。

其他出现新病例的包括麦当劳送餐员感染群、与Tektronix工程师有关的感染群，以及与61岁职总平价超市女职员有关的感染群。

卫生部昨天回复媒体询问时透露，后港8道第501座和507座组屋的828名居民与访客的强制检测结果出炉。一人确诊，其余呈阴性。

截至昨天中午，后港8道第506座组屋居民及附近七座组屋的商店职员中，有1208人已完成强制检测。776人呈阴性，432人结果尚未出炉。

另外，这八座组屋的居民和访客中已有1808人完成自愿检测，其中1246人的结果呈阴性，562人的结果尚未出炉。

由于须进行强制检测的人数众多，当局将把506座组屋居民及附近七座组屋商店职员的检测活动延长至今天。

当局也鼓励上个月23日至29日期间到访506座组屋的公众自愿接受检测。

卫生部：完全未接种疫苗 染疫后重症比率高10倍

卫生部昨晚公布的统计数字显示，完全未接种疫苗的冠病病患出现重症的比率是完成接种者的10倍。

4月28日陈笃生医院感染群通报首起病例以来，社区冠病病患一共有652名，其中71.9%未曾接种疫苗，完成两剂疫苗接种超过14天的则有18.9%。

已完成两剂疫苗接种至少14天的123名冠病病患中，绝大多数未出现症状或症状轻微，只有一人（0.8%）曾须使用呼吸器。

而完全未接种疫苗的469名病患当中，须使用呼吸器（30人）、入住加护病房（6人）或病逝（3人）的重症患者，则有8.3%。

至于只接种一剂疫苗，或者第二剂疫苗接种未满14天的60名病患当中，91.7%未出现症状或属于轻症，6.7%或4人曾须使用呼吸器，另有1人或1.7%曾入住加护病房。

昨天新增的五起输入病例中，三人是分别从加拿大和印度返新的公民或永久居民，一人持学生证从阿联酋入境，另一人是持特别证件从泰国乘船抵境但未曾下船的海员。五人抵新后已履行居家通知或接受隔离。

（陈可扬支援报道）