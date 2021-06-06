冠病19疫情 近期收到不少公众询问 部分私人医疗机构已申请使用科兴疫苗

新加坡IHH医疗保健营运总监杨圣明医生透露，他们将向卫生部申请使用科兴疫苗，在旗下一些医院和百汇珊顿医疗集团诊所为民众接种，特别是之前发现不适合接种mRNA疫苗者。

对辉瑞和莫德纳这两种信使核糖核酸（mRNA）冠病疫苗过敏，或不适合接种这类疫苗的公众，日后将能到全国约20个私人诊所免费接种科兴疫苗。受访公众对此表示欢迎，一些私人医疗机构和全科诊所也已向卫生部申请使用科兴疫苗。