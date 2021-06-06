冠病19疫情 近期收到不少公众询问 部分私人医疗机构已申请使用科兴疫苗 订户 来自 / 联合早报 文 / 林慧敏 发布 / 2021年6月6日 5:00 AM 对辉瑞和莫德纳这两种信使核糖核酸（mRNA）冠病疫苗过敏，或不适合接种这类疫苗的公众，日后将能到新加坡约20个私人诊所免费接种科兴疫苗。（路透社） 字体大小: 小 中 大 新加坡IHH医疗保健营运总监杨圣明医生透露，他们将向卫生部申请使用科兴疫苗，在旗下一些医院和百汇珊顿医疗集团诊所为民众接种，特别是之前发现不适合接种mRNA疫苗者。对辉瑞和莫德纳这两种信使核糖核酸（mRNA）冠病疫苗过敏，或不适合接种这类疫苗的公众，日后将能到全国约20个私人诊所免费接种科兴疫苗。受访公众对此表示欢迎，一些私人医疗机构和全科诊所也已向卫生部申请使用科兴疫苗。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 卫生部 疫苗 科兴疫苗 供应商放组屋楼下 数十包洋灰不翼而飞 遭疫情阻断 新越相隔17月 狮城男终亲手抱女儿