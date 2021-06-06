拟和私人领域伙伴合作 政府将助小贩提供电子订餐送餐服务

国家发展部兼通讯及新闻部政务部长陈杰豪说，使用线上平台提供“打包”选项，将会是小贩在数码转型进程中跨出的另一步。

政府有意与公共和私人领域伙伴携手合作，探讨如何协助本地小贩更好地采用线上送餐和电子订餐平台。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明昨天在面簿贴文说，她已将协助小贩进一步采用数码科技的任务交给国家发展部兼通讯及新闻部政务部长陈杰豪。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士也会与陈杰豪及各界伙伴合作，探讨如何在这方面支援小贩。

杨莉明说，随着更多人留在家中并上网订餐，这种新兴的用餐形式也会给小贩们带来挑战。除了提供电子付费选项，很多小贩也须要考虑为顾客提供电子订餐服务。

许连碹也指出，冠病疫情加速了使用线上递送服务的趋势，其中包括送餐服务。她说，为了帮助小贩跟上这股趋势，国家环境局去年已拨款协助他们应付使用送餐平台或第三方物流伙伴服务的费用，让他们送餐给顾客。

超过1300名小贩已获当局提供的500元津贴，用来应付采用送餐服务的成本。

六成摊贩已提供电子付费

陈杰豪说，本地小贩适应能力强，有韧性，很多都已在档口提供SGQR电子付费选项。他说：“使用线上平台提供‘打包’选项，将会是小贩们在数码转型进程中跨出的另一步。”

在摊贩数码化转型计划下，本地1万8000名摊贩中已有约六成提供SGQR电子付费选项。全岛也有1000名数码大使为公众提供科技方面的协助。

小贩：平台收费高吃不消

三巴旺山熟食中心小贩许振炳（71岁）三年前曾尝试使用某送餐平台，但他说，须付给平台的费用高达订单的33%，让他吃不消，后来只好停用，改用无须支付额外使用费的WhyQ送餐平台。

他说，科技其实不是问题，他懂得如何使用这些平台，但问题是他在小贩中心卖鸡饭，价位不高，送餐平台若抽取高额佣金，对他来说根本无法应付，而且还得等两周后才能领到钱。

许振炳也说，送餐员抵达档口后，他得在20分钟内将食物准备好。碰上刚好有人龙的时段，如果还要应付送餐平台的订单，有时他会忙不过来，压力很大。

他认为，如果付给送餐平台的费用维持在订单的一成以内，他还可以考虑接受，但不知道政府是否有意在这方面协助他们分摊费用。

武吉知马巴刹与熟食中心小贩李德明（57岁）目前使用Foodpanda、GrabFood和WhyQ三个送餐平台。他说，一年多前开始使用时，他遇到不懂的就问其他小贩或女儿，不久后就上手了，使用这类平台后，生意额也有所增加。

但他说：“我理解有些较年长摊主担心，使用这类平台，钱不懂有没有进账，有的也不会用QR码让顾客付款，但线上订餐是大趋势，我们得跟上。”