怨偶为争看管权 互指对方家人曽对稚子不利

男子指妻子给他戴绿帽，多次到情夫家幽会，气得把妻子赶出家门后入禀法院要“休妻”。双方也为了争夺五岁儿的看管权，互指对方家人暴力对待儿子，更各别与孩子拍下欢乐的视频，证明孩子与自己有多亲密。

这对怨偶在2015年5月16日结婚，丈夫是31岁的技术员，妻子则是29岁的客服执行员，两人育有一个五岁儿子。

根据家事法院的判词，丈夫指妻子从2019年9月至11月间多次称要与朋友聚会或参加公司的培训课程，却私下搭私召车到义顺一带幽会。

丈夫因此在去年1月要求妻子搬出家门，并入禀法庭办理离婚手续。

丈夫表示，儿子出世后都由他和母亲负责照顾，反观妻子不仅应付三份事业，也终日过着“派对”般的生活，且儿子也曾投诉遭外婆捂住嘴巴，导致他险些窒息，而外公当时竟袖手旁观，舅舅也曾挥打儿子的肋骨和脸。

另外，妻子没有否认搞外遇，但她抨击丈夫对她采取人身攻击，并指家公曾用刀恐吓孙子，恫言要后者“去死”，甚至公然观看猥亵视频。

为了争取五岁儿子的看管权，两人也在庭上出示与儿子拍下的开心视频，并指儿子每次在离别时总会哭闹以示不舍。

法官下判时表示，没有证据显示双方家人曾对儿子不利，而两人出示的视频都是在分居后才拍下的，缺乏真实性，因此不会将视频过多地考虑在内。

由于夫妻俩显然都疼爱孩子，法官因此判两人共同拥有儿子的看管权，但证据显示丈夫和其母亲之前主要负责照顾孩子，因此儿子大部分时间住在丈夫家，妻子则一周可有三天探访权。妻子不满裁决，提出上诉。

完整报道，请翻阅2021年6月6日的《联合晚报》。