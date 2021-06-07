Lazada平台前九小时订单同比增长20倍 新加坡热卖会 线上热线下冷

一年一度的新加坡热卖会昨天掀开序幕，搭上双6电商促销日快车，各大电商平台销售速度及金额高涨。

不过，在疫情笼罩之下，购物商场在新加坡热卖会首日显得相当冷清，许多消费者选择在热卖会期间关注网店以及电商平台上的促销活动，商场也推出优惠，鼓励顾客在这高警戒解封第二阶段减少外出，转而上网购物。

始于1994年的新加坡热卖会，在疫情中迎来第27个年头，主办方新加坡零售商协会（Singapore Retailers Association）在商场客流量受限的情况下，首次与电商平台Lazada合作，希望借助该平台的专业电商知识和影响力，促进线上销售。

Lazada新加坡总裁张承焕答复《联合早报》询问时指出，Lazada平台举行的新加坡热卖会表现强劲，前九个小时的订单比去年同期多20倍以上，业绩也超过了该平台3月份的生日促销活动。

其中最受欢迎的产品类别包括美容、电子产品、食品以及育儿用品，而美容用品的销售增幅最大。

张承焕说：“本地目前处于高警戒解封第二阶段，不允许人们堂食以及登门接受脸部护理，热卖会的购物趋势显示新加坡人因应限制所产生的需求。他们也希望回到购物商场购物，因此商场电子礼券是第二热销产品。”

虾皮（Shopee）首席商务官周俊杰也指出，数码化加速了消费者购物习惯的改变，越来越多消费者转向电商平台以满足个人和生活用品的需求。

“我们看到更多消费者订购以往会到实体店购买的食品如海鲜、蔬菜和水果等。到目前为止，我们平台最受欢迎的产品是家居生活用品、美容和个人护理产品，以及食品和饮料。”

ShopBack新加坡总经理黄爱妙说，今年的双6购物日有史以来最盛大，在头一个小时内导向平台上商业伙伴的客流量就达到去年同天的13倍。

乌节路各大购物商场的零售店配合新加坡热卖会举办促销活动，不过，昨天前往乌节路购物的顾客，多数不是冲着热卖会而特地前去逛实体店。

与丈夫和孩子到高岛屋购物的陈女士（34岁，饮食科技业）说，如今电商平台几乎每个月都会举行促销活动，她因此对这类促销并不热衷，只是趁周末出来购买一些儿童用品。

百货商场也鼓励顾客居家购物，例如美罗（Metro）除了在实体店内举行促销，还通过面簿，鼓励顾客上线全天购物，高岛屋也提供10%的在家购物优惠。

经常网购的黄嘉敏（24岁，公务员）受访时说，因为疫情缘故，自己在热卖会期间选择在网上购物，不去购物商场闲逛。

她说：“我清楚自己的尺寸，所以网购衣服和鞋子没问题，加上很多衣服品牌几乎每个星期都会找来不同体型的模特儿进行直播试穿新品，所以无须试穿就能清楚衣服是否合适。”

新加坡热卖会将举行到7月7日。