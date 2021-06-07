关闭两周后重开 Jem和西城人潮未回来

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来自 / 联合早报

文 /
卓彦薇

摄影 /
​​​​​​​陈斌勤

发布 / 2021年6月7日 5:00 AM

裕廊东购物商场Jem和西城停业两周后昨天重开，顾客显得相对稀疏。（陈斌勤摄）
裕廊东购物商场Jem和西城停业两周后昨天重开，顾客显得相对稀疏。（陈斌勤摄）

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裕廊东购物中心Jem和西城（Westgate）关闭两周后昨天重开，商场人流相对稀疏，与过去热闹的情景大不相同。

由于多起冠病确诊病例与Jem和西城有关，为阻断任何病毒传播链并进行彻底清洗，这两家商场从5月23日起关闭两星期。

西城是凯德集团旗下商场，集团昨天表示已加强清洁程序和预防措施。例如每天营业前会进行排气，确保维持良好的室内空气品质。建筑内所有挡风板都会打开，让厨房和厕所空气流通。

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