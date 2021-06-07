关闭两周后重开 Jem和西城人潮未回来 订户 来自 / 联合早报 文 / 卓彦薇 摄影 / 陈斌勤 发布 / 2021年6月7日 5:00 AM 裕廊东购物商场Jem和西城停业两周后昨天重开，顾客显得相对稀疏。（陈斌勤摄） 字体大小: 小 中 大 裕廊东购物中心Jem和西城（Westgate）关闭两周后昨天重开，商场人流相对稀疏，与过去热闹的情景大不相同。由于多起冠病确诊病例与Jem和西城有关，为阻断任何病毒传播链并进行彻底清洗，这两家商场从5月23日起关闭两星期。西城是凯德集团旗下商场，集团昨天表示已加强清洁程序和预防措施。例如每天营业前会进行排气，确保维持良好的室内空气品质。建筑内所有挡风板都会打开，让厨房和厕所空气流通。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 西城 Westgate JEM 裕廊 裕廊东 冠病 防疫 消毒 确诊病例 彻底清洗 人潮 供应商放组屋楼下 数十包洋灰不翼而飞 遭疫情阻断 新越相隔17月 狮城男终亲手抱女儿