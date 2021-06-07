回应男子辱骂异族情侣视频 尚穆根：公开发表种族主义言论趋势令人担忧

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来自 / 联合早报

文 /
黄伟曼

发布 / 2021年6月7日 5:00 AM

网民达维·帕贾实（右）昨午上载一段视频，视频中他和一名华族男子在街上发生言语冲突，对方疑因反对跨族群恋爱，当街指责与辱骂帕贾实和他的华泰裔混血女友。（视频截图）
网民达维·帕贾实（右）昨午上载一段视频，视频中他和一名华族男子在街上发生言语冲突，对方疑因反对跨族群恋爱，当街指责与辱骂帕贾实和他的华泰裔混血女友。（视频截图）

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一名华族男子疑反对跨族群恋爱，当街指责与辱骂一对异族情侣的视频，昨午在网上广泛流传，警方已接到多过一人报案，并展开调查。

内政部长兼律政部长尚穆根针对视频迅速回应指出，越来越多人似乎认为可以在公共场所发表种族主义言论，这是不应被接受的行为，也令人担忧。

他在个人面簿转载视频时说：“有人把这段视频发给我。我还没掌握全部事实，只看了视频内容，但如果真的发生这样的事，那就太可怕了。”

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