回应男子辱骂异族情侣视频 尚穆根：公开发表种族主义言论趋势令人担忧 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄伟曼 发布 / 2021年6月7日 5:00 AM 网民达维·帕贾实（右）昨午上载一段视频，视频中他和一名华族男子在街上发生言语冲突，对方疑因反对跨族群恋爱，当街指责与辱骂帕贾实和他的华泰裔混血女友。（视频截图） 字体大小: 小 中 大 一名华族男子疑反对跨族群恋爱，当街指责与辱骂一对异族情侣的视频，昨午在网上广泛流传，警方已接到多过一人报案，并展开调查。内政部长兼律政部长尚穆根针对视频迅速回应指出，越来越多人似乎认为可以在公共场所发表种族主义言论，这是不应被接受的行为，也令人担忧。他在个人面簿转载视频时说：“有人把这段视频发给我。我还没掌握全部事实，只看了视频内容，但如果真的发生这样的事，那就太可怕了。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 尚穆根 种族主义言论 种族主义 社交媒体 供应商放组屋楼下 数十包洋灰不翼而飞 遭疫情阻断 新越相隔17月 狮城男终亲手抱女儿