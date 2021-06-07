南洋理工办线上活动和工作坊 协助有意报读学生申请入学

为了协助有意通过提前招生活动申请入学的学生，南洋理工学院启动一系列线上活动和工作坊。

南洋理工以线上方式，让有意在6月底通过提前招生活动（Early Admissions Exercise，简称EAE）入学的学生和家长，接触他们有兴趣的科系。

上月底举办的首个线上活动是以网络论坛方式举办的家长讲座，由南洋理工学院院长兼总裁刘珍妮主讲。

6月2日至11日开办“预试工作坊”

其他活动包括从6月2日至11日的“预试工作坊”（Taster Workshops），参与者可从20多个工作坊中了解医疗、工程、设计或商业等科系的内容。学院将在6月4日至25日的工作坊中，教导学生如何准备履历和面试。

另外也有协助家长了解孩子兴趣和能力的工作坊。活动将举办至6月25日，

去年共有1万5400名O水准和工艺教育学院学生通过提前招生活动申请理工学院，约6200人被录取。

刘珍妮指出，尽管面对冠病疫情持续带来的不确定因素，但给予学生和他们的家长更多机会去了解中学后的教育选项，以及协助他们参加提前招生活动仍是重要的，因此学院今年将全部活动都搬到线上。

她说：“学生能直接与讲师交流，同时了解学院将如何教导他们感兴趣的科系。”

有意者可上网https://www.nyp.edu.sg/eae了解更多详情，线上活动和工作坊须报名。