本地首家鸡只救助站Chicken Adoption Rescue SG的两名创办人陈兴杰和王靖财表示，领养宠物鸡者须提供在家设置好鸡舍的证明，向鸡只救助站捐赠40元等值的动物饲料或用具，以及收养后的三个月提供鸡只状况照片，确保它们处境良好。

养宠物鸡近年在本地蔚然成风，不过因鸡鸣噪音和异味等原因，弃养事件也逐渐增加。

养鸡爱好者陈兴杰（23岁，新加坡科技设计大学学生）和王靖财（55岁，建筑公司老板）等人在去年6月成立了本地首家鸡只救助站Chicken Adoption Rescue SG（以下简称CAR）。

借助网络平台的宣传，由几名义工打理的CAR至今已帮助近200只鸡找到新家。

CAR设在白沙一带远离住宅区的农场内，占地面积仅约七平方米。王靖财每天上班前，都会先开车到农场清理鸡舍、补充鸡只的饮用水和食物。陈兴杰就负责对外联络事务，例如与学校及养老机构等合作，向公众介绍这个爱好和饲养方法，也曾参加由民众俱乐部举办的网络对话，鼓励有地住宅业主收养区内的流浪鸡。

王靖财介绍，本地常见的饲养鸡种包括乌骨鸡（Silkie）、矮脚鸡（Serama）、婆罗门鸡（Brahma）、日本矮鸡（Japanese bantam）和甘榜鸡（Junglefowl）等。记者现场所见，暂住救助站的10来只鸡毛色亮丽光鲜，极为好看。

王靖财说，这些鸡种也是CAR常救助的。它们有的在住宅区流浪，被人发现后转到CAR，也有的是饲主不能继续饲养，通过CAR寻找新主人。“它们往往在救助站住不到几天，就能找到领养人。”

领养者须提供在家设置好鸡舍的证明，向CAR捐赠40元等值的动物饲料或用具，以及收养后的三个月提供鸡只状况照片，确保它们处境良好。

陈兴杰说，本地养鸡热从三四年前开始，同好人数不断壮大，陆续成立不同面簿群组，交流养鸡心得，人数达数千人。

他从小就在有地住宅住家饲养狗和兔子等宠物，目前养了10只乌骨鸡，这也是本地条例规定的住家家禽饲养数量顶限。“新加坡人有这样的迷思，认为鸡的存在只是为了下蛋和制成鸡肉，不能拿来当宠物。但其实很多鸡种是观赏用途，是像猫狗一样的人类伙伴。”

陈兴杰说：“观赏鸡其实很聪明，像是乌骨鸡有相当于三岁宝宝的智商，经训练后会跟着人走，与人互动，还会下蛋，寿命可达10年。养它们乐趣无穷。”