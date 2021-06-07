艺术治疗让患者 通过创作表达内心世界

78岁的王水益在仁慈医院留医时没闲着，拿起了炭笔，随性作画。近日，工作人员在医院里为他办了名为“随心所欲的画”的私人画展。王水益的首个个人画展展出了他在仁慈医院艺术治疗过程与空余时间创造的作品，包括人物和情景素描。

患有慢性阻塞性肺病的王水益，目前是仁慈医院重度气喘综合疗护计划（I-CARE）的病患，正接受艺术治疗。艺术治疗是一种心理治疗，以艺术媒体作为主要的表达和沟通方式。通过创造过程，与艺术治疗师的扶持，强化参与者心理素质。