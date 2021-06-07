艺术治疗让患者 通过创作表达内心世界 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈歆媁 发布 / 2021年6月7日 5:00 AM “随心所欲的画”个人画展展出王水益在仁慈医院留医期间创作的作品。（仁慈医院提供） 字体大小: 小 中 大 78岁的王水益在仁慈医院留医时没闲着，拿起了炭笔，随性作画。近日，工作人员在医院里为他办了名为“随心所欲的画”的私人画展。王水益的首个个人画展展出了他在仁慈医院艺术治疗过程与空余时间创造的作品，包括人物和情景素描。患有慢性阻塞性肺病的王水益，目前是仁慈医院重度气喘综合疗护计划（I-CARE）的病患，正接受艺术治疗。艺术治疗是一种心理治疗，以艺术媒体作为主要的表达和沟通方式。通过创造过程，与艺术治疗师的扶持，强化参与者心理素质。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 画展 仁慈医院 供应商放组屋楼下 数十包洋灰不翼而飞 遭疫情阻断 新越相隔17月 狮城男终亲手抱女儿