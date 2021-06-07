有人无惧疫情冲击 5289元竞标熟食摊

我国仍处于高警戒解封第二阶段，目前也还不能堂食，但海格路熟食中心一摊位投标价最高竟达5289元，而位于市区的纽顿和麦士威熟食中心摊位标价都超过4000元。

国家环境局最近公布5月份全岛巴刹与熟食摊位招标情况，共有64个摊位有人竞标，包括24个熟食摊位和40个巴刹摊位。

当中标价最高的摊位坐落在海格路熟食中心，标价为5289元，该摊位可售卖回教食品认证的熟食和印度餐。

第二和第三最高竞标价则是纽顿熟食中心和麦士威小贩中心的摊位，标价分别为4990元和4850元，两摊位可售卖熟食、获回教食品认证的熟食和印度餐。

《新明日报》记者昨日（6月6日）走访上述三个熟食中心，在海格路熟食中心做生意超过40多年的祖尔（62岁）对如此高的标价感到吃惊。

“标价还不包括水电、人力、煤气等开销，若折算下来，一天如果不卖至少200元，相信无法生存。”

另一不愿具名的女摊贩则坦言，虽然该熟食中心地理位置佳，但受疫情和防疫措施影响，目前的生意已大不如前，比疫情前少了约70%到80%。

纽顿熟食中心摊贩林先生（64岁）则透露，高价竞标的摊位之前曾售卖印度餐，但做不到几个月便倒了。

“我们这里主要是做旅客生意为主，目前因为不能堂食，也没有旅客，所以生意大受影响，但没想到在这样的环境下还是有人出价这么高。”

麦士威小贩中心鸡饭摊摊主许先生（58岁）则透露，高租金或对新进摊贩带来挑战。

“如果加上额外的开销如消费税、物资、清洗碗碟费用，可能要再承担多1000元，若疫情继续下去，恐怕很难经营。”

完整报道，请翻阅2021年6月7日的《新明日报》。