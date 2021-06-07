清晨惊见两女室友遭砍伤 两男夺刀 制伏狂汉

惹兰红山组屋砍人案跟进，48岁嫌犯被指持刀闯屋砍伤两女，两名男住客以为有人抢劫，不顾危险赤手空拳与他搏斗，夺过利刃并合力将他制伏，其中一名男住客因此受伤。咖啡店老板说：“他们是救人英雄！”

《联合晚报》昨天（6月6日）报道，一名48岁的新加坡籍华族男子在昨天清晨约6时，被指持刀闯进惹兰红山第2座组屋的一个单位，涉砍伤二女一男，男子当场被捕。

记者昨晚走访现场，被砍伤的越南籍女伤者“阿顺”的丈夫也在咖啡店，他神色哀伤不愿多谈。

咖啡店老板之一梁俊雄（44岁）受访时称，事发单位内有两间房间，一间住着两名女子，另一间住着四名男子。该单位有两个入口，楼下咖啡店的楼梯可直通单位的客厅，另一个门口则连接越南女子阿顺（39岁）和马来西亚籍女子“阿凤”（59岁）的房间。

他说，事发当天阿顺听到有人敲门，一开门看到有人站在门外，当时阿凤正在睡觉，之后两人被砍伤。当时男住客黄晨伦（24岁，简称阿伦）正在客厅玩手机，看到阿顺一身是血，从房间跑出客厅求救。

梁俊雄说：“阿伦以为她们被人打抢，立刻去拍男生房间的门，大喊‘快点出来帮忙，有人打抢’，然后就冲进去女生房间跟嫌犯搏斗。”

接着男住客戴德焱（18岁，简称阿焱）也前来帮忙，两人合力夺下刀子，接着将他制伏。

另一名男住客沈先生说：“我被吵闹声吵醒，一出房门只见阿顺倒在血泊中，马上拨电报警。”

梁俊雄说，阿伦和阿焱都是他经营的西餐摊位的员工，他称赞两人非常勇敢，是救人英雄。

一住客清早出门工作逃一劫

单位内有六名住客，其中一名住客事发前已经出门去工作，逃过一劫。

梁俊雄指出，单位内住着六名员工，男女各一间房，阿凤、阿顺和阿伦是在单位楼下的咖啡店工作，另外三人则是在其他的咖啡店工作。

他说，阿顺的老公一般在周末时会来留宿，睡在男生的房间，事发前一晚他就刚好在单位内过夜。当天阿伦在清晨5时左右值完夜班，收拾好摊位回到单位在客厅休息，其他人已经入睡，其中一名员工因为值早班，一大早已经出门了。

“事发时单位内有五名员工和阿顺的老公，另一名员工因为一早就出门，所以事发时并不在单位内，逃过了一劫。”

完整报道，请翻阅2021年6月7日的《联合晚报》。