供应商放组屋楼下 数十包洋灰不翼而飞

供应商将一批装修要用的洋灰放置在组屋楼下，岂料这批价值数百元的洋灰过后却不翼而飞。屋主的儿子上网呼吁网民提供线索，好让装修工程能及早展开。

面簿页面“Beh Chia Lor - Singapore Road”前日（5日）在面簿贴文说，一名网民希望借助网络的力量，为正在装修新家的父亲寻找相信是被偷走的数十包洋灰。

根据贴文，供应商本月2日将装修要用的洋灰放在阿卡夫弯（Alkaff Crescent）第111B座组屋底层，但这批洋灰过户却不翼而飞。由于洋灰摆放在靠近停车场的出入口处，因此网民希望若有人目击，或者有行车记录器拍到过程，能够提供线索。

贴文也附上两张照片，一张是组屋的照片，并标出洋灰放置的位置，另一张则是洋灰放置在组屋底层时拍的。

《联合晚报》记者走访现场时，发现这是一个崭新的组屋区，多数的单位都还没有人入住。

住在同座组屋的纳沙（32岁，保险经纪）表示，这里的居民过去一个月陆续搬进来，多数屋子还在装修中。

“这里几乎每天都会人来卸货，无论是洋灰还是砖块，但我没有听过有人的货物不见。”

记者在现场注意到，组屋底层有数批货物，相信是装修用的洋灰或砖块，货物上都有写上相应的单位。

从事装修业超过20年的李庆福（60岁）表示，一般上供应商会将一包包的洋灰或砖块放在组屋底层，再由装修工人下来点收。“通常，大家的做法就是供应商送货来了后，工人就立即下去拿，不然货物不见了会很麻烦的。”

完整报道，请翻阅2021年6月7日《联合晚报》。