数码大使教导长者 防范网络骗案

在数码转型计划下，年长人士能在数码大使（Digital Ambassador）一对一的教导下，免费学习使用智能手机和上网。

同时，由于各种诈欺案层出不穷，尤其是电话诈骗案和网络钓鱼（phishing），数码大使也灌输防范罪案的意识，不让年长者成为诈骗案受害者。

阿嫂接到来历不明男子的电话，声称她的4万元血汗钱将被提光，让她焦急不已。她还根据男子的指示，设法过账给他，只求保住存款。

另一名年长者也因为接到诈骗电话，过度担心银行老本被提光，导致胸口疼痛而入院。

他们先后向来自新加坡数码转型计划办事处（SG Digital Office，简称SDO）的数码大使求助，在数码大使的协助下向银行查询，证实储蓄仍好好地在户头里，他们这才发现自己差点上了电话诈骗的当。

SDO 是由资讯通信媒体发展局（简称IMDA）所设立。IMDA也和网络安全局、警察部队联手推出新的年长人士网络安全计划（Cyber Safe Seniors Programme ），免费传授年长人士数码技能，并灌输他们防范网络诈骗的意识，培养安全使用网络的习惯。

其中一名数码大使珊蒂（52岁）受访时说，很多乐龄人士没有防范之心，一接到诈骗电话或通信就误以为真，在惊慌中按照骗子的指示泄露了个人资料和密码，白白损失钱财。

因此，珊蒂除了教导乐龄人士使用智能手机上各种功能之外，也教导他们提防电话骗子或即时通信平台上的冒充者。

“很多人听到骗子声称是政府或银行人员，又关系到自己辛苦储蓄下来的血汗钱，心里就慌了,让骗子有机可乘。”珊蒂说。

珊蒂透露，她接触的人当中，有一半是因为这类电话诈骗、社交媒体诈骗前来求助。

“有些年长者被这些骗子吓得浑身发抖，焦急得手足无措，甚至蒙受财务损失，让我感到心痛。所以我觉得责任重大，一定要帮助他们避开诈骗陷阱。”

当了数码大使7个月的珊蒂，会轮流到淡滨尼一带的乐龄中心去，一对一地教导年长人士数码技能。她认为，数码技能让年长人士和外界保持联系，让生活更加便利。

“例如他们学会手机地图的功能，紧急时就能把自己的所在地通知家人。一些手机应用程序也能扩大长者的消闲活动选择，例如利用国家图书馆手机程序阅读报章或书籍。”

珊蒂会通过转轮盘的游戏，教导年长者发送简讯、接通视频会议（例如Zoom）、设置电邮账户 、学习使用PayNow等等。



数码技能让年长人士和外界保持联系，让生活更加便利，使珊蒂乐当数码大使。（摄影／Ted Chen）

防范诈骗 不要做6件事

珊蒂说，骗子会冒充是政府部门或银行，通过打电话、发生短信或通过即时通信（例如WhatsApp）、电邮联络年长者，迫使他们在紧急的情况下，根据指示处理一些问题，例如银行户头或链接网络上的技术事项，以从中骗取他们的个人资料。

珊蒂劝请年长者谨记以下，提防被骗：

不要接听可疑电话

珊蒂说:“如果来电号码显示是以‘+65’开头的海外电话，或是陌生电话，就不要接听。如果海外有亲友，你可以先输入他们的电话资料，你就能从来电显示知道是他们打来的。”

不要相信任何不明来历的信息

“不管对方声称从哪里打来的，都不要相信。 要记住，政府部门或银行绝对不会要求你转账到任何本地或海外银行。”

不要慌张

“如果对方使用急迫、威胁性的语气或字句，或阻止你挂电话，绝对不要被吓到而妥协。官方部门绝对不会威胁你或阻止你挂电话。一旦你失去冷静就会失去判断力。”

不要透露任何个人信息

“不管对方是谁，都不要透露自己的个人机密资料，例如是银行资料、一次性密码（OTP）、甚至是家人的姓名、地址等。只要不泄露这些，基本上骗子是无法得逞的。”

不要根据指示安装软件

骗子可能冒充网络安全局或电信公司的人，声称你的网络有可疑活动，在任何情况下都不要相信，也不要按照他们所谓的“指示”，安装或下载任何软件或应用程序，更不要透露任何个人或财务资料。

不要过账给“新网友”

在任何情况下，都不要过账给任何你在网上或社交媒体平台上刚认识的人。

诈骗的2大漏洞

你能通过以下破绽，看穿发送的信息是真是假：

错漏百出的短信

如果你收到的短信（例如SMS）或即时通信内容，文法或字句错漏百出，请提高警惕，因为官方信息绝对不会出现写错的词语或文法不对的句子。

非官方的假网站

如果你收到的链接或电邮没有“gov.sg”的字眼，就要小心提防。你可以上网www.gov.sg/trusted-sites查看政府的官方网站，不要被假网站所误导。

询问网络专家

在年长人士网络安全计划下，网络安全局将举办“询问网络专家系列”的网上研讨会，让你向专家们学习防范网络威胁、诈欺，避免成为网络罪案的受害者。现在就上网www.csa.gov.sg/sgcybersafeseniors报名参加活动。

【本文由网络安全局和新加坡警察部队特别呈献】