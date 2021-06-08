超过20万学生预约 3万5000人已接种首剂疫苗

小学六年级至中学三年级学生对接种冠病疫苗的意愿相当高，这批学生上周五开始收到邀请接种疫苗的短信，约七成已预约接种。

教育部发言人回复《联合早报》询问时说，教育部从本月1日起已向超过25万5000名年满12岁的小学生、中学和初级学院及高中生，以及理工学院学生发出邀请短信。截至昨天傍晚6时，超过20万人，即接近八成受邀接种的学生已预约；其中3万5000人已接种第一剂疫苗。

教育部早前宣布，全国学生接种疫苗计划会陆续向超过40万名全国学校及大专学府学生发出邀请预约接种短信。

教育部长陈振声昨天走访设在工艺教育中区学院、首日启用的教育部疫苗接种中心，他在随后发布的面簿贴文中也透露学生接种计划的最新数据。

约5万6000名最先收到邀请的O水准、N水准及A水准会考应届考生中，近九成已预约接种疫苗，其中半数已接种第一剂。

其次接到邀请短信的理工学院和初级学院一年级学生中，五分之四已预约。至于年满12岁的小六生，以及中一至中三学生，则是上周五开始收到邀请短信，每七人当中已有五人（约71%）预约接种。

对于O、N及A水准会考生及年纪较小的学生可优先接种的措施，新加坡人普遍予以理解，陈振声对此表示感激。教育部今天起会向六所公立大学的学生发出邀请短信。

陈振声对学生踊跃预约接种疫苗表示鼓舞，他强调教育部会继续联系需要支援的学生和家庭，协助还未注册的学生尽早接种疫苗。

工艺教育中区学院接种中心是教育部特设的四个疫苗接种中心之一，昨天启用首日，约500名学生依约到该中心接种。其余三个中心设在工艺教育东区和西区学院，以及来福士城会展中心，下来几天会陆续投入运作。

由于三所工教院都设接种中心，工艺教育局会直接通知工教院学生有关在校内接种的安排。教育部发言人受询时说，符合条件接种的工教院学生将从6月14日开始接种冠病疫苗。