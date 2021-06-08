超过20万学生预约 3万5000人已接种首剂疫苗

来自 / 联合早报

文 /
许翔宇

摄影 /
林泽锐

发布 / 2021年6月8日 5:00 AM

德义中学16岁学生郭佳乐（左）昨天到设在工艺教育中区学院的教育部疫苗接种中心注射第一剂冠病疫苗，他在接种后接受30分钟观察，随后到柜台领取注明第二剂接种日期的接种卡。（林泽锐摄）
德义中学16岁学生郭佳乐（左）昨天到设在工艺教育中区学院的教育部疫苗接种中心注射第一剂冠病疫苗，他在接种后接受30分钟观察，随后到柜台领取注明第二剂接种日期的接种卡。（林泽锐摄）

字体大小:

小学六年级至中学三年级学生对接种冠病疫苗的意愿相当高，这批学生上周五开始收到邀请接种疫苗的短信，约七成已预约接种。

教育部发言人回复《联合早报》询问时说，教育部从本月1日起已向超过25万5000名年满12岁的小学生、中学和初级学院及高中生，以及理工学院学生发出邀请短信。截至昨天傍晚6时，超过20万人，即接近八成受邀接种的学生已预约；其中3万5000人已接种第一剂疫苗。

教育部早前宣布，全国学生接种疫苗计划会陆续向超过40万名全国学校及大专学府学生发出邀请预约接种短信。

教育部长陈振声昨天走访设在工艺教育中区学院、首日启用的教育部疫苗接种中心，他在随后发布的面簿贴文中也透露学生接种计划的最新数据。

约5万6000名最先收到邀请的O水准、N水准及A水准会考应届考生中，近九成已预约接种疫苗，其中半数已接种第一剂。

其次接到邀请短信的理工学院和初级学院一年级学生中，五分之四已预约。至于年满12岁的小六生，以及中一至中三学生，则是上周五开始收到邀请短信，每七人当中已有五人（约71%）预约接种。

对于O、N及A水准会考生及年纪较小的学生可优先接种的措施，新加坡人普遍予以理解，陈振声对此表示感激。教育部今天起会向六所公立大学的学生发出邀请短信。

陈振声对学生踊跃预约接种疫苗表示鼓舞，他强调教育部会继续联系需要支援的学生和家庭，协助还未注册的学生尽早接种疫苗。

工艺教育中区学院接种中心是教育部特设的四个疫苗接种中心之一，昨天启用首日，约500名学生依约到该中心接种。其余三个中心设在工艺教育东区和西区学院，以及来福士城会展中心，下来几天会陆续投入运作。

由于三所工教院都设接种中心，工艺教育局会直接通知工教院学生有关在校内接种的安排。教育部发言人受询时说，符合条件接种的工教院学生将从6月14日开始接种冠病疫苗。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容