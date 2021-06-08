驳斥社媒有关mRNA疫苗不实信息 专家团：辉瑞莫德纳对变种毒株仍有效

冠病疫苗专家团昨晚发表声明说，采用灭活技术的冠病疫苗保护作用不一。目前也没有证据显示，灭活疫苗对须关切变种毒株的效能比mRNA疫苗还要高。

针对近日社交媒体上流传有关信使核糖核酸（mRNA）冠病疫苗的不实信息，指mRNA疫苗对“须关切变种”毒株无效，冠病疫苗专家团回应时重申，辉瑞和莫德纳mRNA疫苗仍然安全且高度有效，并且继续对变种毒株发挥保护作用。