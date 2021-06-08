驳斥社媒有关mRNA疫苗不实信息 专家团：辉瑞莫德纳对变种毒株仍有效 订户 来自 / 联合早报 文 / 刘智澎 发布 / 2021年6月8日 5:00 AM 国家传染病中心传染病研究培训与教育部主任赖建文副教授在面簿发文，驳斥社交媒体上有关信使核糖核酸冠病疫苗等不实信息。（国家传染病中心提供） 字体大小: 小 中 大 冠病疫苗专家团昨晚发表声明说，采用灭活技术的冠病疫苗保护作用不一。目前也没有证据显示，灭活疫苗对须关切变种毒株的效能比mRNA疫苗还要高。针对近日社交媒体上流传有关信使核糖核酸（mRNA）冠病疫苗的不实信息，指mRNA疫苗对“须关切变种”毒株无效，冠病疫苗专家团回应时重申，辉瑞和莫德纳mRNA疫苗仍然安全且高度有效，并且继续对变种毒株发挥保护作用。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 冠病疫苗 mRNA疫苗 科兴疫苗 冠病疫苗专家团 赖建文副教授 梁文福李美花等人 对谈节目受欢迎 数码大使教导长者 防范网络骗案