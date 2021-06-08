国大公卫学院与扶轮社合作 百多名志愿者推广接种冠病疫苗 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈劲禾 发布 / 2021年6月8日 5:00 AM 新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院全球卫生副院长许励扬副教授（第二排右一）在线上培训活动中与学生志愿者分享疫苗知识。（新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院提供） 字体大小: 小 中 大 150多名学生与公众自愿参与培训，成为公共卫生大使，推广接种冠病疫苗的重要性，尤其要鼓励对接种踌躇不前的人。由新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院与新加坡扶轮社合作推行的公共卫生大使计划本月5日拉开序幕，志愿者将向专家学习并普及与疫苗相关的知识。志愿者黄苧萱（21岁，大学生）接受《联合早报》访问时说，只要有平台可以解答疑问与解释疫苗如何运作，对疫苗的许多顾虑都能化解。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 冠病疫苗 冠状病毒19 梁文福李美花等人 对谈节目受欢迎 数码大使教导长者 防范网络骗案