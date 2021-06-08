国大公卫学院与扶轮社合作 百多名志愿者推广接种冠病疫苗

150多名学生与公众自愿参与培训，成为公共卫生大使，推广接种冠病疫苗的重要性，尤其要鼓励对接种踌躇不前的人。

由新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院与新加坡扶轮社合作推行的公共卫生大使计划本月5日拉开序幕，志愿者将向专家学习并普及与疫苗相关的知识。

志愿者黄苧萱（21岁，大学生）接受《联合早报》访问时说，只要有平台可以解答疑问与解释疫苗如何运作，对疫苗的许多顾虑都能化解。