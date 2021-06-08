不是大国专属领域 张志贤吁推动本地太空业发展 订户 来自 / 联合早报 文 / 李思敏 发布 / 2021年6月8日 5:00 AM 国务资政兼国家安全统筹部张志贤昨天在环球太空与科技大会上致辞时，呼吁我国通过创新、提升能力以及合作，进一步推动本地太空业的发展。（新加坡航天与科技公司提供） 字体大小: 小 中 大 冠病疫情非但没有影响太空领域的发展，反而有不少政府借助全球卫星导航系统等科技克服疫情带来的挑战。国务资政兼国家安全统筹部长张志贤呼吁我国通过创新、提升能力以及合作，进一步推动本地太空业的发展。张志贤昨天在环球太空与科技大会开幕仪式上致辞时说，尽管疫情影响全球各地，但没有阻挡太空领域的发展，去年的投资总额甚至创新高，各国政府也借助相关方案，克服疫情带来的挑战。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 张志贤 环球太空与科技大会 梁文福李美花等人 对谈节目受欢迎 数码大使教导长者 防范网络骗案