不是大国专属领域 张志贤吁推动本地太空业发展

冠病疫情非但没有影响太空领域的发展，反而有不少政府借助全球卫星导航系统等科技克服疫情带来的挑战。国务资政兼国家安全统筹部长张志贤呼吁我国通过创新、提升能力以及合作，进一步推动本地太空业的发展。

张志贤昨天在环球太空与科技大会开幕仪式上致辞时说，尽管疫情影响全球各地，但没有阻挡太空领域的发展，去年的投资总额甚至创新高，各国政府也借助相关方案，克服疫情带来的挑战。