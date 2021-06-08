何宛欣医生认为，全科医生提供全面医疗保健服务，为慢性病病患管理病症，有的还会在业余时间主办健康讲座，为民众解释常见疾病的误区，因此全科与专科医生是相辅相成的。

全科医生全方位照料邻里街坊健康，除了治疗常见病症，协助管理慢性病，也以亲切的方式向病患传达保健知识和鼓励接种，完善本地医疗系统。

百汇珊顿医疗集团全科医生何宛欣（46岁）自小受到当中医师的父亲熏陶，四岁就立志要成为医生。她大学时期到拥有内科专业资格，却毅然选择当全科医生的黄锦鸿医生的诊所里实习，看到他对待社会名流和穷苦人家都一视同仁，令她深受启发，因此成为一名全科医生。

针对近日有网络评论指全科医生的能力不如专科医生。何宛欣医生认为，全科与专科医生相互依存，在完善的医疗系统里缺一不可。

“全科医生提供的医疗保健服务是全面性的，而预防远胜于治疗……我们为慢性病患者管理病症，从而预防并发症。所谓病从浅中医，若这些慢性疾病在初期阶段就得到完善和良好的治疗，不但能减少病发率和死亡率，也大幅减少医疗开支。”

何宛欣医生表示，能讲数种方言让她能在方言逐渐式微的社会里，与邻里街坊打成一片，为他们解释医疗知识。“我们为社区提供健康检查和疫苗接种，许多全科医生也会在业余时间主办健康讲座，为民众解释常见疾病的误区。”

她也指出，在疫情期间许多家庭诊所在公共卫生防范诊所计划下，为上呼吸道感染病患者进行聚合酶链式反应检测和抗原快速检测，更快找出冠病确诊病例。这为防止本地医疗系统负荷过重扮演了不可或缺的角色。

“全科医生的医学知识必须广博，才能有效地为医疗系统把门，专科医生则须对于自己的医学领域有着渊博的见解。如此相铺相成才能让国家医疗系统更完善、更有效率，减少不必要的资源浪费，因此两者之间不应存有贵贱之分。”