梁文福李美花等人 对谈节目受欢迎

2021新加坡书展以“新视野”为主题，结合《联合早报》第二届文学节，自上月29日，一连九天举行45场线上节目，获公众踊跃参与。

上网出席讲座的公众当中，年龄主要介于35岁至54岁。

节目包括“作家会客室”，邀请资深外交官马凯硕、本地作家梁文福博士、经济学者陈抗，以及多位出版新书的本地作家与企业家在线上开讲。还有九位名人的午餐对谈节目“谁来开门”、国家图书馆义工的“讲故事时间”、书商直播“现在不看书要干嘛？”等。