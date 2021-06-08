梁文福李美花等人 对谈节目受欢迎

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年6月8日 5:00 AM

前议员李美花（右）上“谁来开门”直播节目，与UFM100.3 DJ刘伟龙（左）谈退出政坛近一年，她如何适应这段时光。（截取书展直播画面）
前议员李美花（右）上“谁来开门”直播节目，与UFM100.3 DJ刘伟龙（左）谈退出政坛近一年，她如何适应这段时光。（截取书展直播画面）

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2021新加坡书展以“新视野”为主题，结合《联合早报》第二届文学节，自上月29日，一连九天举行45场线上节目，获公众踊跃参与。

上网出席讲座的公众当中，年龄主要介于35岁至54岁。

节目包括“作家会客室”，邀请资深外交官马凯硕、本地作家梁文福博士、经济学者陈抗，以及多位出版新书的本地作家与企业家在线上开讲。还有九位名人的午餐对谈节目“谁来开门”、国家图书馆义工的“讲故事时间”、书商直播“现在不看书要干嘛？”等。

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