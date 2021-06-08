梁文福李美花等人 对谈节目受欢迎 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月8日 5:00 AM 前议员李美花（右）上“谁来开门”直播节目，与UFM100.3 DJ刘伟龙（左）谈退出政坛近一年，她如何适应这段时光。（截取书展直播画面） 字体大小: 小 中 大 2021新加坡书展以“新视野”为主题，结合《联合早报》第二届文学节，自上月29日，一连九天举行45场线上节目，获公众踊跃参与。上网出席讲座的公众当中，年龄主要介于35岁至54岁。节目包括“作家会客室”，邀请资深外交官马凯硕、本地作家梁文福博士、经济学者陈抗，以及多位出版新书的本地作家与企业家在线上开讲。还有九位名人的午餐对谈节目“谁来开门”、国家图书馆义工的“讲故事时间”、书商直播“现在不看书要干嘛？”等。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新书发布会 新加坡书展 早报文学节 英培安 李美花 第二年办线上书展 书商更熟悉操作销量增至少一成 数码大使教导长者 防范网络骗案