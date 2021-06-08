夫妇创业时日做17小时 如今日卖千个松饼

新加坡小贩文化申遗成功，正式列入联合国教科文组织“非物质文化遗产代表名录”，让默默耕耘的小贩及许多每天到小贩中心解决三餐的国人振奋不已。

《联合晚报》先后推出两个系列的《小贩周记》，深入发掘及报道小贩中心特色，向读者介绍超过60档既好吃又有故事的小贩档口。

第三系列的《小贩周记》再接再厉，请小贩畅谈他们手艺如何传承创新，以及他们对创业守业的坚持。

用餐时间到亚历山大村小贩中心，不仅可以吃午餐，还能购买到香喷喷的松饼。松饼有蓝莓、抹茶、双层巧克力、饼干奶油等多达20种口味，满足不同食客的需求。老饕们还会发现，松饼用料新鲜，全部在当天火热出炉，所以是限量售卖，卖完为止。如果去晚了，只能明天再来。

这家名叫“AJ Delight”的烘焙档口，在亚历山大村小贩中心各类熟食摊间独树一帜，两个相连的档口，每天从清早不到5时就开始忙碌，赶在10时上班族到公司前，烘出足够数量的松饼卖给他们。

经营档口的是一对夫妻，太太谭小翠（51岁）曾在多家企业的人事部任职，先生全德弟（51岁）则曾就职于空军部队维修部。两人打工均超过20年，却在不惑之年时决定辞职创业。

谈到做烘焙生意的起源，谭小翠说，一开始只是个人爱好，她用业余时间去联络所、烘焙工作坊等地学习，然后自己在家烤给亲戚朋友吃。一些人还将这些小点心转送给别人，就这样一传十，十传百，喜欢两夫妻烘焙的人越来越多，并愿意花钱购买。

“我先生在烘焙方面有天赋，一开始只是帮我的忙，没想到他心思细腻，做得比我还好。我们就搭档做了8年的家庭烘焙。”

2012年正式在小贩中心开档后，走出舒适圈，中年创业的两人遇到前所未有的挑战。谭小翠说，在家里做和开档口，不论身体还是心理，承受的压力都不一样。他们每天要天没亮就出门，开业前两年，还因没有经济能力请人，自己得洗盘、做清洁以及准备第二天的材料，每天工作15到17个小时。

之后，隔壁摊主退休顶让档口，他们于是把店面扩大为相邻的两间，得以申请政府津贴，引进自动化机器。在顾客的建议下，夫妻俩稍改配方，便申请到了清真认证，还与外卖公司合作，提供递送服务。就这样，生意不仅蒸蒸日上，也让他们稍微轻松了些。

如今，AJ Delight每天能卖出约1000个松饼，每个售价2元至2.5元。谭小翠说，他们用的原材料都较为高级，比如真材实料的蓝莓、法国的牛油、美国的坚果以及正宗的日本绿茶粉等，以保证质量和口感。未来，他们还会不断研发新口味，也希望在明年底开设中央厨房，将生意做得更大。

做门市也接订单 有公司一次买500个

为了多赚一点钱，夫妻俩除了每天开档外，还承接各种订单。例如，有顾客要求早上8时将500个松饼送到其公司，谭小翠和全德弟就必须从午夜开始工作。第二天照常开档，他们几乎一天一夜没合眼。他们不无感慨的说，那时候什么都要做，早上做，晚上做，半夜也要做。

AJ Delight售卖的松饼用料新鲜高级，20种口味每天换着上架，吸引不少回头客。

“真的度过了很辛苦的两年，当时是一坐下就可以睡着，一边洗盘一边打盹。”

两人辛劳创业，让谭小翠的母亲心疼不已，并希望他们重拾稳定的工作。但最终还是支持他们的决定，还为他们做饭、煲汤。他们的姐姐、哥哥等家人，也给予金钱或精神上的帮助。

夫妻之间的矛盾在艰苦创业中爆发，却也让他们看到彼此的闪光点，让感情更进一步。

谭小翠说，跟先生一起做生意后，让她看到对方更多优点。

“他对顾客很有耐心，会不厌其烦地反复跟人解释松饼的口味。我就做不到这样，遇到这类顾客时都会交给他处理。”

计划60岁退休 盼届时有人接手生意

计划60岁退休，一起去看云卷云舒。夫妻俩膝下无子，但希望有志同道合的朋友，有朝一日接过制作秘方和生意，让他们可以安享晚年。

谭小翠说，先生喜欢养鱼种花，自己想要去做义工。等退休后，他们就可以陪伴彼此做喜欢的事情。

“我觉得，在一起就是一种享受。他会很愿意陪我去帮助别人，我也可以就这么看着他种花一整天。”

曾在日本公司就职约10年的谭小翠，也想去日本旅行，看看富士山和樱花，是她目前的愿望。

“当然，我可能还会继续研究烘焙。这是我的兴趣，做不腻。”