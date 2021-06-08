寿板店老板涉盗刷35万元 扯出警曹长知法犯法

订户

来自 / 新明日报

文 /
潘靖颖

摄影 /
叶振忠

发布 / 2021年6月8日 2:30 PM

郭忠明（左，译音）妨碍司法公正，协助涉盗刷信用卡的寿板店老板洪伟良传话，让手下对警方撒谎，被判监五个月。（叶振忠摄、档案照片）
郭忠明（左，译音）妨碍司法公正，协助涉盗刷信用卡的寿板店老板洪伟良传话，让手下对警方撒谎，被判监五个月。（叶振忠摄、档案照片）

字体大小:

寿板店老板涉盗刷信用卡，想栽赃已故之人脱罪，托“粉丝”警曹长帮忙带话给手下串供，但人算不如天算，手下接电话时正被盘问，仅21秒通话毁警曹长20年警员生涯。

被告是42岁的郭忠明（译音），他昨日（6月7日）承认一项妨碍司法公正的罪名，指他在2019年4月23日，协助新加坡殡葬业服务（Singapore Bereavement Services Pte Ltd）的董事洪伟良（34岁）传话，让手下对警方撒谎。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容