寿板店老板涉盗刷35万元 扯出警曹长知法犯法

寿板店老板涉盗刷信用卡，想栽赃已故之人脱罪，托“粉丝”警曹长帮忙带话给手下串供，但人算不如天算，手下接电话时正被盘问，仅21秒通话毁警曹长20年警员生涯。

被告是42岁的郭忠明（译音），他昨日（6月7日）承认一项妨碍司法公正的罪名，指他在2019年4月23日，协助新加坡殡葬业服务（Singapore Bereavement Services Pte Ltd）的董事洪伟良（34岁）传话，让手下对警方撒谎。