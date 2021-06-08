寿板店老板涉盗刷35万元 扯出警曹长知法犯法 订户 来自 / 新明日报 文 / 潘靖颖 摄影 / 叶振忠 发布 / 2021年6月8日 2:30 PM 郭忠明（左，译音）妨碍司法公正，协助涉盗刷信用卡的寿板店老板洪伟良传话，让手下对警方撒谎，被判监五个月。（叶振忠摄、档案照片） 字体大小: 小 中 大 寿板店老板涉盗刷信用卡，想栽赃已故之人脱罪，托“粉丝”警曹长帮忙带话给手下串供，但人算不如天算，手下接电话时正被盘问，仅21秒通话毁警曹长20年警员生涯。被告是42岁的郭忠明（译音），他昨日（6月7日）承认一项妨碍司法公正的罪名，指他在2019年4月23日，协助新加坡殡葬业服务（Singapore Bereavement Services Pte Ltd）的董事洪伟良（34岁）传话，让手下对警方撒谎。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 法庭新闻 盗刷信用卡 新电信光纤宽带服务 昨早故障傍晚全面恢复 调查：65％本地受访者认为 自动化使工作面临淘汰风险 半数称阻断期间数码技能提高