东部及东北部现15感染群 专家：或因人口密集

我国东部和东北部出现15个感染群，占比高达31.9％，受访专家认为或是居住人口密集的缘故。

截至昨午12时，本地累计47个活跃感染群，其中至少14个感染群为住家感染群，最早感染者多为家庭主妇或退休人士，不过，除了各别需要进行特别检测行动的组屋以外，卫生部并未进一步透露他们的居住位置。

《新明日报》记者根据已知感染群暴发位置进行整理，发现47个感染群中，有15个感染群集中发生在东部和东北部。

其中，东部有八个感染群，多数在工作场所发生，包括樟宜机场感染群。

另外，东北部则有七个感染群，多数为住家感染群，包括后港8道第506座，以及最新报道的苏芒径第325A座。

对此，新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院副院长（研究）古阿烈（Alex Cook）副教授接受《新明日报》访问时说，生活在东部和东北部的人口较多，因此会在这些地方看到更多感染群，这与这些区域有更多心脏病发或骨痛热症感染群，是相同道理。

亚太临床微生物学与传染病学学会会长淡马亚教授受访时也认同，这可能与该区域居住人口较为密集有关系。

另外，他补充提出另一种可能性，即东北部的年轻人居多，他们或都还没接种冠病疫苗。

不过，淡马亚也认为，感染群形成有一定的偶然性，好比去年西部也因为暴发裕廊Safra私人晚宴感染群而出现更多感染群。

东部8感染群

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东北部7感染群