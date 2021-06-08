把房客当“家人” 女房东煮饭给房客吃 生日送鲍鱼面

绝世好房东！为了让房客有“家”的感觉，女房东把房客当“家人”，不仅煮饭给房客吃，与房客分享水果，天气热更提醒房客记得开冷气，房客生日竟还送上鲍鱼面。女房东把她跟房客的互动放上网，网民一致赞好，纷纷留言询问“还缺房客吗？”

这名好房东是马来西亚籍的薛淑钦（35岁，资深工程执行员），来新工作超过10年，目前是本地永久居民，早前在本地买房后，与母亲、丈夫、四岁半儿子和40来岁的菲律宾籍女房客同住。