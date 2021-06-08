把房客当“家人” 女房东煮饭给房客吃 生日送鲍鱼面 订户 来自 / 联合晚报 文 / 王英慧 发布 / 2021年6月8日 2:46 PM 左图：女房东薛淑钦曾在本地租房，也遇过奇葩房东，因此总提醒自己不要成为以前自己讨厌的那类房东。（受访者提供）右图：薛淑钦曾煮鲍鱼面给女房客为她庆生。（受访者提供） 字体大小: 小 中 大 绝世好房东！为了让房客有“家”的感觉，女房东把房客当“家人”，不仅煮饭给房客吃，与房客分享水果，天气热更提醒房客记得开冷气，房客生日竟还送上鲍鱼面。女房东把她跟房客的互动放上网，网民一致赞好，纷纷留言询问“还缺房客吗？”这名好房东是马来西亚籍的薛淑钦（35岁，资深工程执行员），来新工作超过10年，目前是本地永久居民，早前在本地买房后，与母亲、丈夫、四岁半儿子和40来岁的菲律宾籍女房客同住。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 好房东 新电信光纤宽带服务 昨早故障傍晚全面恢复 调查：65％本地受访者认为 自动化使工作面临淘汰风险 半数称阻断期间数码技能提高