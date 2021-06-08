调派兀兰东邻里警局 “站板帅警”升任局长

“站板警察”升任邻里警局局长了！曾因拍摄防偷窃的人型站板“站板警察”的许颖昭火遍大街小巷，三巴旺国会议员佳馥梅在面簿贴文透露，他已升任兀兰东邻里警局的局长。

2014年，一块防偷窃运动的人型站板“Shop Theft Is A Crime”（商店内偷窃是犯法的）横空出世，在本地一炮而红，站板上一名身穿制服的警员伸出右手摆出喝止姿势的造型，警告公众切勿偷窃，成为众多商店防止偷窃的标准设备。

拍摄这块人型站板的许颖昭（Ryan Koh）警监，因为人型站板上干净帅气的外型在网上迅速蹿红，被网友亲切地称为“站板警察”。

三巴旺集选区议员佳馥梅上周五（6月4日）傍晚，在面簿贴文中透露“站板警察”许颖昭的最新动向。

在贴文中，她附上一张许颖昭本人与曾经的人型站板的合影，并配文说“今早兀兰东邻里警局局长发来介绍信息，相信不少人都认识他。”

她在贴文中欢迎许颖昭的到来，并表示他一定会像自己一样迅速爱上这个社区。

不少住在兀兰的网友得知此消息后纷纷表示欢迎，“‘他’是我的朋友，我以前常和‘他’拍照，欢迎他来我们社区！”

另有网友也回忆当年他的人型站板有“防偷窃奇效”，因此希望他再拍摄新的人型站板，在疫情期间呼吁公众戴好口罩。

完整报道，请翻阅2021年6月8日的《联合晚报》。