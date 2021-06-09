黄循财：我国疫情整体已改善

目前，所有从马来西亚入境我国的货车司机须接受抗原快速检测（ART）。贸工部昨晚在面簿贴文指出，由于须要检测的人数较多，贸工部和卫生部正探讨试用可更快速检测的呼吸检测器，可在60秒内测出冠状病毒。

本地最新一波疫情整体已有所改善，政府也放宽接种疫苗的条件，3万多名对食物或药物有过敏反应但对冠病疫苗或其成分不过敏者，从昨天起陆续收到邀请预约接种疫苗的短信。

联合领导抗疫跨部门工作小组的财政部长黄循财昨天在面簿个人页面上传视频，分享我国疫情最新进展。他在视频中指出，我国正朝正确的方向前进，整体情况也有所改善。“所以我们要继续共同合作，也要有信心能够一起克服这一关。”

黄循财和同样领导工作小组的贸工部长颜金勇昨天走访大士关卡，了解关卡人员如何使用呼吸检测器为载送食品和必需品入境我国的货车司机进行快速检测。

目前，所有从马来西亚入境我国的货车司机须接受抗原快速检测（ART）。贸工部昨晚在面簿贴文指出，由于须要检测的人数较多，贸工部和卫生部正在探讨试用可更快速检测的呼吸检测器。

这款由本地起步公司Breathonix研发的检测器，可在60秒内测出冠状病毒。除了大士关卡，樟宜机场也在试用呼吸检测器。

贸工部指出，卫生部将通过试验计划收集更多数据，并在大规模采用前先评估该检测方法的成效。“政府也会在适当时候，探讨以更频繁及广泛检测作为公共卫生检测工具的可行性。”

对冠病疫苗或其成分不过敏

3万多人已可登记接种疫苗

另一方面，卫生部昨天起陆续发出短信，3万多名对食物或药物有过敏反应但对冠病疫苗或其成分不过敏者，已可登记接种疫苗。

卫生部长王乙康昨晚在面簿贴文透露上述消息。他也回应近日社交媒体上流传有关信使核糖核酸（mRNA）冠病疫苗的不实信息，感谢有人愿意发声捍卫循证科学（evidence-based science），在众多信息分散注意力之时，仍有民众继续支持接种疫苗。

王乙康指出，超过75%的年长者与符合年龄资格的成人已接种疫苗或已登记接种，应届毕业生也有约90%即将或已经完成接种。

他指出，在政府尝试控制疫情的当儿，近期有好些与疫情相关的议题在社交媒体引起关注，包括有人说疫苗对人体有害或无效等，近来也发生涉及种族歧视与排外主义的极丑陋事件。

他写道：“我欣赏敢于在这个时候站出来呼吁大家体谅彼此，团结及展现友爱，以及捍卫循证科学的民众的勇气。”

民众谭女士（61岁，退休人士）对一款抗生素和海鲜过敏，严重时会喉咙肿痛及呼吸困难，早前无法接种疫苗。她指出，虽然昨天接到卫生部的短信通知，但她不会立即登记接种。

“之前登记时我已有许多顾虑，当时决定详细列出病史，让卫生部做判断。我希望得到疫苗保护，但心里还是有担忧和疑问。例如，如果无法在医院或有救护设施的特定地点接种，我会觉得没有安全保障。”

冠病疫苗接种条件须要经疫苗专家团检讨后才会放宽。从上周起，孕妇与正在接受治疗的癌症病患也已可登记接种。