本地第34起 属陈笃生医院感染群 86岁妇女死于冠病并发症

根据卫生部昨晚发布的文告，这名妇女4月30日因与冠病无关的病情入住邱德拔医院，当天确诊感染冠病。去世老妇的丈夫曾入住陈笃生医院9D病房。卫生部过后将这名老妇列入当时活跃的陈笃生医院感染群。

本地出现第34起死亡病例，一名86岁新加坡籍妇女在确诊感染冠病39天后不治，前天死于冠病并发症。她与之前活跃的陈笃生医院感染群有关。

根据卫生部昨晚发布的文告，这名妇女4月30日因与冠病无关的病情入住邱德拔医院，当天确诊感染冠病。她有糖尿病、高血脂、高血压与甲状腺机能低下的病史，未接种冠病疫苗。

新增三社区病例 两起暂无关联

去世老妇的丈夫曾于4月20日至22日入住陈笃生医院9D病房。卫生部过后将这名老妇列入当时活跃的陈笃生医院感染群，该感染群已因28天未出现新的确诊病例，于本月6日脱离感染群名单。

本地昨天新增九起冠病病例，是3月17日以来的单日最低。三起社区病例中，两起暂未找到与其他病例的关联。

其中一起无关联病例是一名54岁男性永久居民。他在NYK Shipmanagement公司担任船舶经理，前天在上船前的冠病检测中确诊。

这名男子确诊时没有症状。他的血清检测呈阴，意味着是最近感染病毒。他已于1月25日和2月17日接种两剂疫苗。

另一起无关联病例是一名35岁马来西亚籍女销售员，在爱雍·乌节与宏茂桥城的Four Leaves面包店工作。

这名女子上周六发烧、咳嗽、喉咙痛与流鼻水，前天去看医生后确诊。她的血清检测结果未出炉。

客工宿舍新增一病例

第三起社区病例是MINDSville@Napiri智障人士之家的男住户，卫生部没有透露他的年龄。他是在当局针对这个感染群的检测行动中确诊，确诊时没有症状，已接种冠病疫苗。

昨天新增一起客工宿舍病例，是一名31岁孟加拉籍水管工，受雇于Isogo海事工程公司，在位于大士的吉宝船厂工作。

他住在位于惹兰巴班的Avery Lodge，前天与其他客工一起前往德鲁山（Terusan）客工休闲中心前接受抗原快速检测（ART），结果呈阳，昨天经聚合酶链式反应（PCR）检测确诊。

这名客工的血清检测结果未出炉。他已于3月7日与28日接种两剂疫苗。

新增输入病例有五起，其中两起是从印度回国的永久居民。另外两起是分别来自印度尼西亚与菲律宾的外籍劳工，其中一人是女佣。

剩余一起是原本在新加坡接受治疗的病患。这名男子是以短期访客的身份从印尼入境，接受进一步治疗。

另一方面，与MT ALLI船舶有关的感染群过去28天没有新增病例，鉴于已过了两个病毒潜伏期，卫生部将其从感染群名单中移除。

本地目前有46个活跃感染群，确诊病例累计6万2219起。