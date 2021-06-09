完成精神评估获准保释在外 前海军女军官问法官“冠病条例是什么”

被拍到在金沙商场没戴好口罩，还对安全距离大士呛说“你的胸牌在哪里？”的前海军女军官潘秋玉，完成了两周的精神评估后昨天获准保释在外。

法官提醒她要遵守“每个人都在遵守”的冠病条例，否则当局将重新逮捕她，但她却在庭上问法官：“你能解释是什么冠病条例吗？”

《联合早报》日前报道，潘秋玉（译音，53岁）在两周前的5月25日在国家法院面控。她一共面对一项触犯传染病法令以及六项触犯冠病19（临时措施）法令的罪名。