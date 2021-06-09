完成精神评估获准保释在外 前海军女军官问法官“冠病条例是什么” 订户 来自 / 联合早报 文 / 郭培贤 发布 / 2021年6月9日 5:00 AM 前女海军军官潘秋玉昨午获得保释后，戴好口罩离开国家法院。（海峡时报） 字体大小: 小 中 大 被拍到在金沙商场没戴好口罩，还对安全距离大士呛说“你的胸牌在哪里？”的前海军女军官潘秋玉，完成了两周的精神评估后昨天获准保释在外。法官提醒她要遵守“每个人都在遵守”的冠病条例，否则当局将重新逮捕她，但她却在庭上问法官：“你能解释是什么冠病条例吗？”《联合早报》日前报道，潘秋玉（译音，53岁）在两周前的5月25日在国家法院面控。她一共面对一项触犯传染病法令以及六项触犯冠病19（临时措施）法令的罪名。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 口罩 心理卫生学院 胸牌 早数码 调查：65％本地受访者认为 自动化使工作面临淘汰风险 半数称阻断期间数码技能提高