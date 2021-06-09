SMRT子公司与深圳地上铁合作 探讨可持续商业电动车方案

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来自 / 联合早报

文 /
李思敏

发布 / 2021年6月9日 5:00 AM

深圳地上铁公司是中国最大商业电动车数码平台，主要为物流公司提供电动车运作与管理服务，公司这次与SMRT子公司跨越交通合作，负责供应电动车。（地上铁提供）
深圳地上铁公司是中国最大商业电动车数码平台，主要为物流公司提供电动车运作与管理服务，公司这次与SMRT子公司跨越交通合作，负责供应电动车。（地上铁提供）

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为推动电动车的使用，SMRT子公司跨越交通将同深圳公司地上铁携手合作，探讨在新加坡和东南亚地区提供可持续的商业电动车方案。

跨越交通（Strides Transportation）与地上铁日前签署谅解备忘录，并于昨天通过联合文告宣布这项消息。

地上铁是中国最大商业电动车数码平台，主要为物流公司提供电动车运作与管理服务。这包括供应电动货车、充电设施以及维修与保险等线上线下售后服务。

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