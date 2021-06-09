SMRT子公司与深圳地上铁合作 探讨可持续商业电动车方案 订户 来自 / 联合早报 文 / 李思敏 发布 / 2021年6月9日 5:00 AM 深圳地上铁公司是中国最大商业电动车数码平台，主要为物流公司提供电动车运作与管理服务，公司这次与SMRT子公司跨越交通合作，负责供应电动车。（地上铁提供） 字体大小: 小 中 大 为推动电动车的使用，SMRT子公司跨越交通将同深圳公司地上铁携手合作，探讨在新加坡和东南亚地区提供可持续的商业电动车方案。跨越交通（Strides Transportation）与地上铁日前签署谅解备忘录，并于昨天通过联合文告宣布这项消息。地上铁是中国最大商业电动车数码平台，主要为物流公司提供电动车运作与管理服务。这包括供应电动货车、充电设施以及维修与保险等线上线下售后服务。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 早数码 调查：65％本地受访者认为 自动化使工作面临淘汰风险 半数称阻断期间数码技能提高