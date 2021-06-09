新科工程与海外合作伙伴合作竞标 “骏马”战车入选美陆军工程最后原型阶段

与新科工程合作竞标的美国奥什科什防务公司今年4月发文告宣布入选下一阶段的消息时指出，他们提呈的运输车原型，将参照属于新科工程骏马系列的“骏马3”全地形运输车。

新科工程与海外合作伙伴竞标美国陆军的寒冷气候全地形运输车工程，成功入选最后的原型制造阶段。