新科工程与海外合作伙伴合作竞标 “骏马”战车入选美陆军工程最后原型阶段 订户 来自 / 联合早报 文 / 蓝云舟 发布 / 2021年6月9日 5:00 AM “骏马3”全地形运输车曾于2019年在芬兰测试，并向至少五个感兴趣的国家做示范。新科工程与海外合作伙伴奥什科什防务公司以“骏马3”为参照设计原型，竞标美国陆军寒冷气候全地形运输车项目。（新科工程提供） 字体大小: 小 中 大 与新科工程合作竞标的美国奥什科什防务公司今年4月发文告宣布入选下一阶段的消息时指出，他们提呈的运输车原型，将参照属于新科工程骏马系列的“骏马3”全地形运输车。新科工程与海外合作伙伴竞标美国陆军的寒冷气候全地形运输车工程，成功入选最后的原型制造阶段。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新科工程 奥什科什 美国陆军 全地形运输车 早数码 调查：65％本地受访者认为 自动化使工作面临淘汰风险 半数称阻断期间数码技能提高