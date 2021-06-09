QS全球大学排行榜 国大南大保持亚洲前两名位置

新加坡国立大学和南洋理工大学在一项全球大学排行榜中分别保持亚洲前两名的位置。国大全球排名维持第11，南大则上升一个名次，排名第12。

国际教育市场咨询公司Quacquarelli Symonds（简称QS）今天公布2022年全球大学排行榜。该排行榜2004年推出，共有六个评分指标，包括大学在学术界的名声、雇主评价、师生比例、平均教员论文引用数量、国际教员比率，以及国际学生比率。

根据QS文告，在上一轮排行榜列第11的国大名次维持不变，去年排名第13的南大晋升一个名次至第12，使它在亚洲大学中表现第二佳。新加坡管理大学的排名在第511至520名之间。

麻省理工仍是全球第一

英国牛津大学第二

全球大学排行榜的前三所大学今年有所变动，美国麻省理工学院仍是全球第一，第二为英国牛津大学，美国斯坦福大学和英国剑桥大学并列全球第三。QS也透露，牛津大学自2006年首次排全球第二。

清华北大列入全球20大

中国的清华大学和北京大学双双列入全球20大。清华大学今年下滑两个名次，名列第17，北京大学则晋升五个名次，跻身全球前20。

QS指出，南大在平均教员论文引用数量指标方面比去年掉了12个名次，排行全球第37。国大则比上一轮进步，进入全球前50。在学术界名声指标的名次，国大保持第12，南大则晋升五个位置至第39。此外，国大、南大和新大在国际教员比例方面取得满分佳绩。

QS信息部研究主管索特（Ben Sowter）对新加坡大学给予高评价。索特指出，国大和南大仍然是欧洲和美国以外的顶尖大学学府。“能像国大、南大一样吸引来自世界各地顶尖国际教员的大学非常少。”

国大校长陈永财教授对国大的排名表示欣慰。“国大能在QS全球排行榜成为亚洲第一学府是一种肯定。校方目前旨在加强跨学科教育，培养具有广泛解决问题能力的毕业生，同时通过终身学习计划，提高他们的能力。”

南大在文告中引述校长苏雷什教授说：“南大把焦点放在追求卓越的学术与研究表现，有助提升我们在国际上的地位。南大为学习和进行极具影响力的研究与创新方面提供了优越的环境，这可从数个独立的国际大学排名中看出。”