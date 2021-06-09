国大副校长刘斌教授 获颁英国皇家化学学会百年奖 订户 来自 / 联合早报 文 / 董柏汝 发布 / 2021年6月9日 5:00 AM 国立大学副校长（研究与科技）刘斌教授在有机分子和纳米材料的创新设计与合成上颇有建树。（国立大学提供） 字体大小: 小 中 大 新加坡国立大学副校长（研究与科技）刘斌教授凭借在生物分子领域的研究与应用，以及出众的专业知识传播能力，被授予英国皇家化学学会百年奖。根据国大的文告，英国皇家化学学会百年奖（Royal Society of Chemistry's Centenary Prize）创立于1947年，每年向英国以外有着优秀专业能力与传播能力的化学家授奖。有50名曾获该奖项的化学家后来荣获诺贝尔奖。奖项得主将获得5000英镑（9350新元）现金以及一枚奖牌。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 早数码 调查：65％本地受访者认为 自动化使工作面临淘汰风险 半数称阻断期间数码技能提高