国大副校长刘斌教授 获颁英国皇家化学学会百年奖

新加坡国立大学副校长（研究与科技）刘斌教授凭借在生物分子领域的研究与应用，以及出众的专业知识传播能力，被授予英国皇家化学学会百年奖。

根据国大的文告，英国皇家化学学会百年奖（Royal Society of Chemistry's Centenary Prize）创立于1947年，每年向英国以外有着优秀专业能力与传播能力的化学家授奖。有50名曾获该奖项的化学家后来荣获诺贝尔奖。奖项得主将获得5000英镑（9350新元）现金以及一枚奖牌。