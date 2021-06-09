打造美食街让学生现煮现卖 圣升明径学校获颁教育部奖项 订户 来自 / 联合早报 文 / 胡洁梅 发布 / 2021年6月9日 5:00 AM 圣升明径学校的美食街计划让学生在餐厅旁摆摊售卖食物，学生在学以致用的同时，也对经营饮食摊的工作有更深的体会。（圣升明径学校提供／摄于疫情前） 字体大小: 小 中 大 圣升明径学校的培训餐厅让学生掌握烹饪与服务技能，几年前还开始在特定时段打造美食街，学生可构思想要售卖的食物，摆摊现做现卖。这个计划在提高学生参与感与发挥空间的同时，也为顾客提供更多餐饮选择。这个让学生学以致用的计划使圣升明径学校获颁教育部奖项，它是其中一个在今年“精益求精教育展”（ExCEL Fest）中展示的创新教学点子。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 圣升明径学校 培训 学园 早数码 调查：65％本地受访者认为 自动化使工作面临淘汰风险 半数称阻断期间数码技能提高