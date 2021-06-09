打造美食街让学生现煮现卖 圣升明径学校获颁教育部奖项

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来自 / 联合早报

文 /
胡洁梅

发布 / 2021年6月9日 5:00 AM

圣升明径学校的美食街计划让学生在餐厅旁摆摊售卖食物，学生在学以致用的同时，也对经营饮食摊的工作有更深的体会。（圣升明径学校提供／摄于疫情前）
圣升明径学校的美食街计划让学生在餐厅旁摆摊售卖食物，学生在学以致用的同时，也对经营饮食摊的工作有更深的体会。（圣升明径学校提供／摄于疫情前）

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圣升明径学校的培训餐厅让学生掌握烹饪与服务技能，几年前还开始在特定时段打造美食街，学生可构思想要售卖的食物，摆摊现做现卖。这个计划在提高学生参与感与发挥空间的同时，也为顾客提供更多餐饮选择。

这个让学生学以致用的计划使圣升明径学校获颁教育部奖项，它是其中一个在今年“精益求精教育展”（ExCEL Fest）中展示的创新教学点子。

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