打造美食街让学生现煮现卖 圣升明径学校获颁教育部奖项

圣升明径学校的培训餐厅让学生掌握烹饪与服务技能，几年前还开始在特定时段打造美食街，学生可构思想要售卖的食物，摆摊现做现卖。这个计划在提高学生参与感与发挥空间的同时，也为顾客提供更多餐饮选择。

这个让学生学以致用的计划使圣升明径学校获颁教育部奖项，它是其中一个在今年“精益求精教育展”（ExCEL Fest）中展示的创新教学点子。