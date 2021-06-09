孙颖杰与妻子黄玮妮辞去全职教师的工作，在教育界创业，专攻三岁以上幼儿市场，反而有更多时间陪伴两个儿子。

妻子为学前孩童设计华文教学工具，丈夫为高年级学生开办编码课程；夫妻俩辞去全职教师的工作，继续在教育界创业，反而有更多时间陪伴孩子。

黄玮妮（38岁）原是小学华文教师，生下儿子后，因为舍不得送他去托儿所，决定自己在家带孩子。她受访时说，四年前设立“Play乐学”网站是为了解决教学上面对的问题，却误打误撞成为创业者。

“市面上的华文教具多数只适合七岁以上孩童，但我觉得上小学才开始学华文太迟了，所以就自己设计适合三岁以上幼儿的教具。”

黄玮妮设计的教具和游戏以日常生活为题材，例如教小朋友刷牙、接触大自然以及上学交朋友等。“最初售卖的是跟华族传统节日有关的绘本，加上一些手工活动和游戏，组成一个‘百宝盒’。配合中秋节举办的亲子工作坊也很受欢迎，因为许多家长希望孩子学习这方面的知识，却不懂得怎么教。”

丈夫孙颖杰（41岁）之前在中学教电脑应用计算，九年前与朋友共同创办起步公司Tinkertanker，为学校和企业提供编码（coding）培训课程。

他受访时忆述：“有一次为学前孩童上编码课，有点手足无措。他们年纪太小了，我无法招架，只好向妻子求助。”

冠病疫情给许多创业者带来冲击，夫妻俩也不例外。孙颖杰坦言：“我的公司主要与学校合作，但去年疫情暴发后，所有学校假期活动都取消了，完全没收入，压力很大。所幸现在课程都转到线上，情况也好转了。”

夫妻俩育有二子，分别为七岁半和两岁半。谈到居家学习，孙颖杰笑说：“大儿子觉得一切都很新鲜，我们不必在旁监督，他也会主动完成作业。”