家中经济支柱 育3幼子 弟患癌 染疫技术人员压力大

被列入理发店感染群的34岁技术人员染疫，他被令隔离的妻子告诉《新明日报》，丈夫是家中主要经济来源，不单要抚养三名幼子，还要资助患癌弟接受治疗，两人目前承受着巨大压力。

根据卫生部前天发布的文告，这名34岁新加坡籍男子是新加坡能源公司的技术人员，被列入勿洛Atatcutz Singapore理发店感染群。他与早前确诊的三名理发店人员有接触，从6月2日起开始隔离，4日接受冠病检测结果为阴性，不过后来出现发烧和呼吸困难的症状，5日再次接受检测，6日确诊。另一起被公布的病例是与早前确诊理发师有过接触的39岁男子。他在保诚保险工作，担任经理职务，一直以来都居家办公。目前这个感染群有8名确诊病例。

染疫技术人员的妻子昨天（8日）联系《新明日报》表示，丈夫住院接受隔离治疗期间，她和三名幼子均在家隔离。她担心丈夫病情，独自一人照顾三个孩子也面临压力。

但祸不单行，技术人员的弟弟早前不幸被诊断患上舌癌，目前正在接受化疗，作为兄长，他也必须资助弟弟接受治疗。妻子不免担心，丈夫染疫后，工作方面会受到影响。

妻子告诉记者，丈夫今早还有些发烧，她也怕丈夫因担心家庭、工作和弟弟，无法安心养病。

他并非理发店兼职人员

妻子澄清，丈夫只是理发店老板的密切接触者，并非理发店兼职人员，也没有获取任何薪水。

妻子说，丈夫身边有三至五名好友都经营理发店生意，因此丈夫平均每月一次，或每周一次，会到理发店和朋友见面叙旧，偶尔也会顺手帮忙拍照。

她透露，除了拍照，丈夫也喜欢剪头发，有时也会义务帮忙剪，分文未取。“这是他的兴趣，不过他从来没有做过理发师。”

自勿洛Atatcutz Singapore理发店有人确诊后，理发店老板为协助当局迅速完成追踪工作，也把技术人员的名字呈上。

“在看到报道指他是理发店兼职员工后，我们双双都感到无比惊讶。丈夫担心影响工作，过后也联系上卫生部人员希望作出这方面的解释。”

针对此事，本报已询问卫生部，但截止本报今午截稿前，尚未有回应。

完整报道，请翻阅2021年6月9日的《新明日报》。