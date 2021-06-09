熟食中心违例聚赌 惊见警察捉人 逾10男女慌逃

大巴窑8巷熟食中心赌风猖獗，《联合晚报》日前报道，多人被指违反安全距离措施，到了深夜还群聚赌博。警方今天凌晨埋伏捉人，10多名阿叔阿嫂围坐打牌，惊见警方突然出现，狼狈四下逃窜，追逐之间有人用福建话大喊：“别跑！”

《联合晚报》星期日（6月6日）报道，大巴窑8巷第210座熟食中心每晚都有疑似非法聚赌的情况。记者走访现场，确实看见有四人疑似在赌“13支”，旁边则有七八人凑热闹围观，外围还坐着至少四个人“看水”。若有公众好奇看一下，就会被人狠狠盯一眼。

今早《联合晚报》再接获读者爆料，今早凌晨3时，警方展开行动，出动多名警员大阵仗埋伏在周围，一声令下齐出动，围堵赌徒，逮捕10多人。

读者陈先生（28岁）透露，他晚上刚好经过8巷的熟食中心，坐在该处休息片刻，正好遇上警察捉人的紧张一幕。

他说：“当时大约凌晨3点多，我坐在附近，突然听见有人用福建话大喊‘别跑！别跑！’，我就凑过去看看发生了什么事，正好看见多名便衣警察在围堵打牌的人。”

据他观察，约10多名警察相信是埋伏在熟食中心的各个角落，一声令下展开行动，将涉聚赌者围在中间。

陈先生形容：“那群人看见警察靠近，轰然散开四下逃窜，好几名阿叔跑出一段距离后，被警察逮捕，带回熟食中心问话和做记录等。后来有更多警员到场支援，约凌晨4点多，将一行人铐上警车带走。”

根据读者提供的照片，数名被捕男女正是记者上周在熟食中心见到，疑似在赌“13支”的阿叔阿嫂。

完整报道，请翻阅2021年6月9日的《联合晚报》。