今早泛岛快速公路 200米内隔15分钟 2车祸致2死2伤

泛岛快速公路今早（6月9日）距离200米的两处，在15分钟内发生两起严重车祸，导致二死二伤。两起车祸都涉及汽车和电单车，其中一起车祸的男骑士疑在撞击力下飞身撞破休旅车的后方挡车镜，整个人“插进”后车厢，双脚挂在车外，事后与电单车乘客双双送院医治；另一起车祸的52岁骑士则被撞飞到中间分界处，当场命丧公路，42岁女乘客也在送院后不治。

有读者在今早约9点通知《联合晚报》，在泛岛快速公路朝大士方向，亚当路出口前的路段发生严重车祸，一辆白色休旅车停在路上，车后有一辆电单车倒地。

这辆电单车不知何故撞上前方休旅车车尾，相信男骑士在撞击力下往前飞，撞破休旅车的后方挡风玻璃，整个人“插进”车子后方，另一名电单车乘客则被抛飞到车前的路上，车祸场面骇人。

读者黄小姐说：“我老公看车后好像有个伤者，他的腿就在那挂着，也有救护人员在路上急救一个人。”

令她想不到的是，当车子往前行驶一小段路，发现对面方向的车道也发生另一起车祸，她看到一名伤者躺在马路中间的分界处不省人事。

记者走访车祸现场时发现，两起车祸发生在不同方向但相隔不到200米，其中在泛岛快速公路朝樟宜方向的车祸，有电单车骑士当场丧命。

致命车祸发生在最右边车道，电单车骑士被撞飞到路中间的分界处，电单车则被抛到最左边的车道。一辆灰色汽车停在前方路旁，警员正向一名身穿蓝裙的女子问话。

警方受询时证实，上述地点的来回方向车道，今早各发生一起涉及汽车与电单车的车祸，车祸发生的时间相隔不到15分钟。

在泛岛快速公路朝樟宜方向的路段，8时43分接获通报发生车祸，52岁男骑士当场宣告死亡，电单车的42岁女乘客则在送院后去世。

而在同个地段朝大士方向，则在8时57分接获通报发生车祸，电单车的35岁男骑士和28岁男乘客在清醒的状态下被送院，调查仍在进行中。