员工定期轮流检测冠病 业者乐见但担忧费用 订户 来自 / 联合早报 文 / 王康威 发布 / 2021年6月10日 5:00 AM 定期轮流检测将扩展至更多行业和场所，受访的业者表示欢迎，但希望政府提供津贴以协助业者应对检测的成本。图为苏芒径第324座综合亭设立的临时检测站，过去两天为第325A座组屋的居民做检测。（邝启聪摄） 字体大小: 小 中 大 更多行业的员工日后须进行冠病定期轮流检测，受访业者和行业协会代表对此表示欢迎，认为定期轮流检测能让业者、职员和顾客更加安心，因此愿意执行。不过也有业者担忧检测费用以及如何有效确保检测不影响运作，因此呼吁政府给予更多支持。政府目前要求从事建筑、海事船厂与加工业，以及在机场、医院和疗养院工作，和居住在客工宿舍等高风险员工进行轮流定期检测。李显龙总理上周在全国演讲指出，有了更快捷便宜的检测方式，工作上需要与多人有密切接触的个人也将进行定期检测，以避免发生超级传播事件。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡 李显龙总理 音乐会 滨海艺术中心 新加坡交响乐团 健身教练 疫苗 普拉提轻松学 明年1月1日起 电器须符合更严格节能标准