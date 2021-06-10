员工定期轮流检测冠病 业者乐见但担忧费用

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来自 / 联合早报

文 /
王康威

发布 / 2021年6月10日 5:00 AM

定期轮流检测将扩展至更多行业和场所，受访的业者表示欢迎，但希望政府提供津贴以协助业者应对检测的成本。图为苏芒径第324座综合亭设立的临时检测站，过去两天为第325A座组屋的居民做检测。（邝启聪摄）
定期轮流检测将扩展至更多行业和场所，受访的业者表示欢迎，但希望政府提供津贴以协助业者应对检测的成本。图为苏芒径第324座综合亭设立的临时检测站，过去两天为第325A座组屋的居民做检测。（邝启聪摄）

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更多行业的员工日后须进行冠病定期轮流检测，受访业者和行业协会代表对此表示欢迎，认为定期轮流检测能让业者、职员和顾客更加安心，因此愿意执行。

不过也有业者担忧检测费用以及如何有效确保检测不影响运作，因此呼吁政府给予更多支持。

政府目前要求从事建筑、海事船厂与加工业，以及在机场、医院和疗养院工作，和居住在客工宿舍等高风险员工进行轮流定期检测。李显龙总理上周在全国演讲指出，有了更快捷便宜的检测方式，工作上需要与多人有密切接触的个人也将进行定期检测，以避免发生超级传播事件。

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