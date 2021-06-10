林承喜发现自己做起普拉提得心应手，最近还考获教练资格，希望通过这项运动帮助其他人改善生活质量。

原本只是陪妻子一同上普拉提课程，缓解她的颈椎不适，林承喜却意外发现自己做起来得心应手，最近还考获教练资格，希望通过这项运动帮助其他人改善生活质量。

今年31岁的林承喜此前是一名复印机工程师，从未接触过普拉提（pilates）。不过，他从小就热爱运动，念小学和中学时还曾被评为学校最佳运动员。

他受访时说：“因为脊椎滑脱和椎间盘突出等问题，我太太从前年开始学习普拉提。去年她叫我一起尝试，没想到我发现自己还蛮有潜力，刚好那时我打算换工作，就决定报名工作室的学徒计划，尝试成为教练。”

虽然他没有相关学科方面的基础，但凭着意志和决心，在短短半年内就通过了笔试和实践考试，获得教练资格。

“我必须记住许多科学术语，例如人体从头到脚的数百种肌肉，刚开始看得我眼花缭乱，但渐渐地掌握其中原理后，就觉得没有那么难了。”

林承喜从今年3月开始在Options Pilates Studio提供一对一和小班制的课程，不料因上月中开始的高警戒解封第二阶段而不得不暂时停课。不过他并没有因此松懈，平日会在家里练习，保持专业水准和身体素质。

“普拉提是几乎人人都能做的健身运动，在这几个月里，我的肌肉变得更加结实强壮，身体的柔软度也大大增加，现在轻轻松松就可以做一字马，太太也感到很惊讶。”