有人频群聚不听劝 义顺市镇会封球场

尽管有安全大使劝阻，但义顺Rockridge公园仍频出现群聚，居民当“稽查员”埋伏拍下铁证，市镇会封锁球场。

本月7日，义顺集选区议员陈浍敏在面簿上表示，一些居民反映，在高警戒解封第二阶段，尽管安全距离大使劝阻，有人仍在Rockridge公园活动场聚集。市镇会随即用胶带封锁场地，并贴上告示，提醒公众不得进入。

“我也启动了警方和其他相关单位进一步加强对这些场地的监控。希望场地使用者能够合作和遵守现行的措施，若有明目张胆违例的情况，警方将会采取执法行动。”

《新明日报》记者昨天（6月9日）下午走访Rockridge公园，附近居民陈先生（42岁）表示，有看到活动场被封起。

“自从高警戒解封第二阶段以来，我就没有去那边跑步，准备等到解封后才重新去公园运动。”

陈浍敏受访时告诉记者，收到居民反映后，市镇会联络了建屋局，派安全距离大使进行检查，也联合警方派遣人手巡逻附近区域，最终发现在晚上才有公众聚集，多于两人被看到在活动场打球或玩乐。

从公众拍下当作“铁证”提供给陈浍敏的图片上可见，一组五六辆脚踏车停在球场边。另一张图中，七人聚集在一个球场上，三两成群不戴口罩交谈。

完整报道，请翻阅2021年6月10日的《新明日报》。