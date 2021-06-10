毛贼夜潜赐正宫 连偷7天香油钱

夜潜乌美庙宇，毛贼连偷7天，最后一次遭义工撞破后，还向对方挥手告别，再大摇大摆地骑电单车离开，今早（6月10日）被控上庭。

失窃的地点是位于乌美4路赐正宫一楼的兴都敎神明处。

根据警方文告，当局本月7日接获投报，指上述地点发生偷窃案，一名35岁男子涉偷香油钱，勿洛警署经调查后，掌握男子身份后，本月8日将其逮捕。

记者联系上赐正宫的义工王先生，他受访时绘述，当天半夜12时35分许，他在二楼的庙里巡逻时突然听见楼下传来声响。由于当时已夜深人静，他觉得不对劲，于是下楼查看。

“我看见一楼的兴都敎神明前面有个身影，对方拿着手电筒对准香油箱，企图盗取里头的款项。”

王先生担心对方持有武器，于是绕向另个方向查看，发现相信属于涉事男子的电单车停在一个隐秘的死角处。

他赶紧用手机拍下电单车的照片，怎料竟被男子发现，对方还“理直气壮”地问他为何拍照。

“我连忙否认，并走到附近车厂向一名保安求助，怎料男子这时骑上电单车，离开前还和我挥手告别。”

事后，王先生拨电通知兴都敎神明的负责人，两人查看电眼后，发现原来男子从本月1日开始，连续七天都到庙宇偷窃，于是报警。

王先生说，因疫情的关系，香油钱其实少了至少六七成，所以他们也没想到有人会在这时候还来偷钱。

“据兴都敎神明的负责人透露，损失大约有几百元。我们以后会多注意，尽量在离开时把钱取出。”

完整报道，请翻阅2021年6月10日的《新明日报》。