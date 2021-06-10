邱瑞昭三战洛子峰 登山途中猛咳吐血急撤返 订户 来自 / 联合晚报 文 / 刘芸如 发布 / 2021年6月10日 2:52 PM 左：邱瑞昭在本次登山中，攀越险峻的坤布冰川（Khumbu Icefall）。右：邱瑞昭摄于海拔6500米的第二营。（受访者提供） 字体大小: 小 中 大 探险家邱瑞昭在冠病疫情下第三度挑战世界第四高峰洛子峰，不料登山途中猛咳不止还吐血，担心自己染上冠病紧急折返大本营。59岁的邱瑞昭昨天（6月9日）接受《联合晚报》电访时，分享了第三次挑战世界第四高峰——洛子峰的惊险遭遇。出发前已完成接种冠病疫苗邱瑞昭透露在出发前一周已完成了冠病疫苗的第二针接种，在登机前72小时核酸检测阴性后，于4月23日从新加坡出发，先抵达尼泊尔首都加德满都，在5月1日到达登山基地卢克拉（Lukla），开始这次的登山之旅。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 邱瑞昭 登山 洛子峰 空手勇闯生活难关 去年清盘关闭两家百货店面 罗敏申重返本地市场 转战线上两周后启动网店