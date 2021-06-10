邱瑞昭三战洛子峰 登山途中猛咳吐血急撤返

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来自 / 联合晚报

文 /
刘芸如

发布 / 2021年6月10日 2:52 PM

左：邱瑞昭在本次登山中，攀越险峻的坤布冰川（Khumbu Icefall）。右：邱瑞昭摄于海拔6500米的第二营。（受访者提供）
左：邱瑞昭在本次登山中，攀越险峻的坤布冰川（Khumbu Icefall）。右：邱瑞昭摄于海拔6500米的第二营。（受访者提供）

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探险家邱瑞昭在冠病疫情下第三度挑战世界第四高峰洛子峰，不料登山途中猛咳不止还吐血，担心自己染上冠病紧急折返大本营。

59岁的邱瑞昭昨天（6月9日）接受《联合晚报》电访时，分享了第三次挑战世界第四高峰——洛子峰的惊险遭遇。

出发前已完成接种冠病疫苗

邱瑞昭透露在出发前一周已完成了冠病疫苗的第二针接种，在登机前72小时核酸检测阴性后，于4月23日从新加坡出发，先抵达尼泊尔首都加德满都，在5月1日到达登山基地卢克拉（Lukla），开始这次的登山之旅。

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