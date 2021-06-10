2年前到处纵火女 出狱后芽笼跳裸舞 判监4个月6周

两年前因纵火和谎报炸弹入狱的年轻女子，刚出狱不久又再犯案。今年（2021年）2月，她在警察广东民大厦（Police Cantonment Complex）的食堂内留下“神秘包裹”和鲜花，一个月后又在芽笼后巷围着火堆跳裸舞，女子称自己无家可归导致自己“疯疯癫癫”才会犯下这些案件，请求法官再给她一次机会改过。

但是，法官认为前科累累的她曾得到很多机会，昨天（6月9日）判她入狱4个月又6周。

被告诺拉吉达（Norazidah，31岁）面对四项罪名，包括恶作剧纵火、故意放置物品造成恐慌，以及在公共场所裸露的罪名。她昨天承认其中三项罪名，余项交由法官考虑后被判刑。

根据案情，被告在今年2月18日早上到了警察广东民大厦，向保安声称要找调查官，但是忘了对方的名字。

同一天下午4时左右，一名警察在食堂内发现了一个装在橙色塑料袋的白色包裹，一旁还有一包插着鲜花的红包。

警方在包裹内找到了扩音器、电视盒、遥控，以及充电器，然后在红包内找到了一张神符和一个吊坠。

根据闭路电视画面，包裹和红包是由被告所带进大楼，她将物品放在食堂后就离开。被告接受调查时并未清楚说明她为什么要那么做。

被告在一个月后，即3月18日晚上，在芽笼20巷的后巷，在地上点燃了一个火堆，然后全身赤裸围着火堆跳舞，两名附近公寓的住户见状报警。

警方到场后，发现火堆内有啤酒罐和蚊香。

主控官指出，被告被控后曾还押心理卫生学院。庭上并未揭露她是否有任何精神疾病。

被告没有代表律师。她求情时称自己因为多年流落街头，导致自己疯疯颠颠才会犯案，请求法官再给她一次机会改过。

完整报道，请翻阅2021年6月10日《联合晚报》