旺年护理之家与红山景巴刹 出现无关联社区病例

我国昨天（6月10日）新增13起冠病确诊病例，其中四起来自社区。两起无关联的社区病例都已完成疫苗接种，他们分别是旺年护理之家的看护，以及红山景巴刹与熟食中心的杂货店员工。

根据卫生部文告，确诊的29岁印度籍男看护在马里士他路的旺年护理之家（Orange Valley Nursing Home）工作。他在本月8日接受当局为疗养院员工进行的检测时被发现染疫，9日出炉的合并检测结果呈阳性，同日进行个人检测后确诊。他在上月14日已完成接种两剂疫苗。