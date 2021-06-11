旺年护理之家与红山景巴刹 出现无关联社区病例 订户 来自 / 联合早报 文 / 刘智澎 王康威 发布 / 2021年6月11日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 我国昨天（6月10日）新增13起冠病确诊病例，其中四起来自社区。两起无关联的社区病例都已完成疫苗接种，他们分别是旺年护理之家的看护，以及红山景巴刹与熟食中心的杂货店员工。根据卫生部文告，确诊的29岁印度籍男看护在马里士他路的旺年护理之家（Orange Valley Nursing Home）工作。他在本月8日接受当局为疗养院员工进行的检测时被发现染疫，9日出炉的合并检测结果呈阳性，同日进行个人检测后确诊。他在上月14日已完成接种两剂疫苗。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 冠状病毒19 确诊病例 社区病例 冠病19疫情 空手勇闯生活难关 去年清盘关闭两家百货店面 罗敏申重返本地市场 转战线上两周后启动网店