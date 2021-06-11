12岁至39岁国人可开始预约打疫苗 到10月料75%人口完成接种

卫生部将把接种计划扩大到12岁至39岁的新加坡公民。他们在上网注册的数天后，将收到附有个人化注册链接的短信，邀请他们预约接种时段。之前已上网表达接种意愿者不必重新注册。

约150万名年龄介于12岁至39岁的新加坡公民，今天（6月11日）起可上网预约接种冠病疫苗。预计到了8月，本地人口将有一半已完成接种，到了10月将增至75％。

联合领导跨部门抗疫工作小组的卫生部长王乙康昨天在记者会上说，全国疫苗接种计划持续稳步推展。截至本月9日，我国已施打超过440万剂疫苗。

“目前我们每天施打约4万9000剂疫苗。只要疫苗供应稳定并继续运抵我国，我们有能力加快接种计划。”

王乙康也透露，逾250万人已接种至少一剂疫苗，占本地人口约44％，其中190万人已完成两剂接种。

整体接种率也持续上升，符合接种资格的60岁及以上年长者中，约74％已接种或预约接种。自政府上月底宣布这个年龄层的年长者不必提前预约就可直接到接种中心注射疫苗，已有1万1500人这么做。

王乙康说，各年级学生的反应也令人鼓舞，约85％已接种首剂疫苗或预约接种。

3万2000人药物或食物过敏逾三分之一已预约接种

至于早前因药物或食物过敏而不能接种的3万2000人，自冠病疫苗专家团放宽接种限制后，这组人逾三分之一已在收到邀请短信后预约接种。

王乙康也说，从4月11日起确诊的本土病例中，未接种疫苗的病患有9％病情严重，须输氧或入住加护病房。至于完成接种后确诊的131名病患中，仅一人须要输氧，相当于少过1％，而这名病患在感染冠病之前已经身体不适。

有鉴于此，卫生部将把接种计划扩大到12岁至39岁的新加坡公民。他们在上网注册的数天后，将收到附有个人化注册链接的短信，邀请他们预约接种时段。之前已上网表达接种意愿者不必重新注册。

不过，卫生部指出，一些人或须等上两个星期才收到短信。随着更多疫苗运抵我国，当局将开放更多预约时段。

在全国疫苗接种计划下，18岁以下者预约接种前，须征求家长或监护人同意。今年满12岁的孩童，必须过了生日才符合接种资格。此外，12岁孩童前往接种时，须有父母或监护人陪同，13岁及以上者则不需要。

育有两个孩子的辜洁滢（34岁）希望尽早接种疫苗，以降低感染风险。“身边的家人和朋友多数都已经接种，反馈都很好，所以我不担心。”

对昆虫叮咬过敏的叶薇妮（37岁）担心接种后可能会出现过敏反应，但她还是决定注册接种。她受访时说：“家里有老有少，我打疫苗保护自己，也是为了保护家人。”

陈志彬（33岁，补习教师）平时会到学生的家教课，能够接种疫苗让他感到如释重负。他说，很多学生已经比他更早接种疫苗，下来自己也打疫苗，就有“双重保护”的作用。“希望接种疫苗后，生活可以恢复得比较正常，例如可以出国旅游。”