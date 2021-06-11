或不再找出每个受感染病例 黄循财：冠病成地方性流行病后只须专注治重症者

冠病在未来将成为地方性流行病，政府正在思考如何与这个病毒长久共存，包括不再找出每一个受感染的人，而是专注于治疗重症患者。
联合领导政府抗疫跨部门工作小组的财政部长黄循财昨天（6月10日）在记者会上答复媒体询问时，再次描绘人们在更久远的未来将如何恢复正常生活。
他说，政府已在思考如何制定全面的疫苗接种计划，为每个人提供疫苗追加剂，确保本地人口的接种率一直维持在高水平。
“以后的做法将不再是查出每一个受感染的病例。就算接种了疫苗，也很有可能受感染，但这种突破性感染只会导致轻微症状，甚至没有症状。处理这种病例，我们需要不同的程序。”
同为抗疫跨部门工作小组联合主席的卫生部长王乙康说，即使是现在，当局除了关注社区病例，也开始关注有多少重症患者，包括需要供氧者与住在加护病房的病患。
“许多人没有症状或只有轻微症状，他们已经隔离。重要的是临床治疗的效果。”
黄循财说，当我国人口普遍接种疫苗后，政府就可以逐步放宽本地与边境的防疫措施，改为更有针对性的预防措施，包括评估入境者出发地的疫情，以及他们是否已接种疫苗。
王乙康补充道，在抗疫的道路上，新加坡建立了各种能力——检测、隔离、追踪接触者，以及接种疫苗，这让政府可以不必再采用像病毒阻断措施那样一刀切的防疫策略。
黄循财在上个月28日的记者会上答复《联合早报》提问时，已提及政府正在为冠病成为地方性流行病（endemic）而做准备。
李显龙总理在上个月31日的全国讲话中也说，在新常态下，冠病将不再主宰人们的生活。
这波疫情不是一场燃烧整个森林的大火。我们发现了一些火点，但并未选择从高空投掷巨型水弹，而是出动载有水箱和水管的卡车，用五天时间设法将火势扑灭。目前我们仍在留意，不知是否还有星星之火，碰上枯叶会再度燃起燎原之势。我们处在观察火势的阶段，火看似已经扑灭，但我们仍在察看一些余烬。我认为这就是我国目前所处的位置，因此从现在起到21日或几个星期的时间，将是我们谨慎开放的非常时期。
——卫生部长王乙康