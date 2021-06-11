或不再找出每个受感染病例 黄循财：冠病成地方性流行病后只须专注治重症者

冠病在未来将成为地方性流行病，政府正在思考如何与这个病毒长久共存，包括不再找出每一个受感染的人，而是专注于治疗重症患者。

联合领导政府抗疫跨部门工作小组的财政部长黄循财昨天（6月10日）在记者会上答复媒体询问时，再次描绘人们在更久远的未来将如何恢复正常生活。

他说，政府已在思考如何制定全面的疫苗接种计划，为每个人提供疫苗追加剂，确保本地人口的接种率一直维持在高水平。

“以后的做法将不再是查出每一个受感染的病例。就算接种了疫苗，也很有可能受感染，但这种突破性感染只会导致轻微症状，甚至没有症状。处理这种病例，我们需要不同的程序。”

同为抗疫跨部门工作小组联合主席的卫生部长王乙康说，即使是现在，当局除了关注社区病例，也开始关注有多少重症患者，包括需要供氧者与住在加护病房的病患。

“许多人没有症状或只有轻微症状，他们已经隔离。重要的是临床治疗的效果。”

黄循财说，当我国人口普遍接种疫苗后，政府就可以逐步放宽本地与边境的防疫措施，改为更有针对性的预防措施，包括评估入境者出发地的疫情，以及他们是否已接种疫苗。

王乙康补充道，在抗疫的道路上，新加坡建立了各种能力——检测、隔离、追踪接触者，以及接种疫苗，这让政府可以不必再采用像病毒阻断措施那样一刀切的防疫策略。

黄循财在上个月28日的记者会上答复《联合早报》提问时，已提及政府正在为冠病成为地方性流行病（endemic）而做准备。

李显龙总理在上个月31日的全国讲话中也说，在新常态下，冠病将不再主宰人们的生活。