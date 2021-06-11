餐饮业者：下周所有预约须取消或改期 堂食禁令再延一周对生意打击加重

直落亚逸区餐馆Gaig的总监努丽亚说，高警戒解封第二阶段期间，生意额下跌九成，根本无法长久维持运作。“虽然延长禁止堂食一周看似不长，但对生意造成巨大影响。”

虽然政府已表态未来几周若疫情持续受控，本月21日起将允许恢复每组五人以内的堂食服务，但受访食肆指出，禁止堂食的措施再延一周对他们的生意来说是加重打击，须熬过生意严重受影响多一周，已安排好的父亲节和下周堂食预订都得取消或延期。