餐饮业者：下周所有预约须取消或改期 堂食禁令再延一周对生意打击加重 订户 来自 / 联合早报 文 / 宋慧纯 王康威 梁伟康 发布 / 2021年6月11日 5:00 AM 政府在高警戒解封第二阶段禁止堂食，已对不少餐饮业者生意造成影响。如今禁止堂食的措施再度延长，受访食肆大叹生意难做。图为麦士威熟食中心。（曾坤顺摄） 字体大小: 小 中 大 直落亚逸区餐馆Gaig的总监努丽亚说，高警戒解封第二阶段期间，生意额下跌九成，根本无法长久维持运作。“虽然延长禁止堂食一周看似不长，但对生意造成巨大影响。”虽然政府已表态未来几周若疫情持续受控，本月21日起将允许恢复每组五人以内的堂食服务，但受访食肆指出，禁止堂食的措施再延一周对他们的生意来说是加重打击，须熬过生意严重受影响多一周，已安排好的父亲节和下周堂食预订都得取消或延期。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 餐馆 堂食 冠病19疫情 空手勇闯生活难关 去年清盘关闭两家百货店面 罗敏申重返本地市场 转战线上两周后启动网店