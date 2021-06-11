专家：分阶段放宽措施 可避免社区传播再现 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月11日 5:00 AM 国大苏瑞福公共卫生学院院长张毅颖教授：若社区病例在下周增加，逐步解封的做法可确保病毒传播的范围受到控制，不会因马上开放堂食而在全国餐饮场所传播。图为狮城大厦内的人群。（林泽锐摄） 字体大小: 小 中 大 专家赞同分阶段放宽防疫措施的做法，认为这样才能避免社区传播卷土重来。受访公众表示将等情况稳定之后才恢复更多活动，但对能在下周邀请更多访客上门表示欢迎。政府抗疫跨部门工作小组昨天（6月10日）宣布将分阶段放宽防疫措施，逐步重返高警戒解封第三阶段。对此，新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院院长张毅颖教授认为，目前社区传播的病例数量虽已趋缓，但情况并未完全受到控制，尤其是新加坡面对传染力更强的德尔塔（Delta，B16172）变种毒株。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡 父亲节 慢性疾病 公共卫生 张毅颖 空手勇闯生活难关 去年清盘关闭两家百货店面 罗敏申重返本地市场 转战线上两周后启动网店