专家：分阶段放宽措施 可避免社区传播再现

专家赞同分阶段放宽防疫措施的做法，认为这样才能避免社区传播卷土重来。受访公众表示将等情况稳定之后才恢复更多活动，但对能在下周邀请更多访客上门表示欢迎。

政府抗疫跨部门工作小组昨天（6月10日）宣布将分阶段放宽防疫措施，逐步重返高警戒解封第三阶段。

对此，新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院院长张毅颖教授认为，目前社区传播的病例数量虽已趋缓，但情况并未完全受到控制，尤其是新加坡面对传染力更强的德尔塔（Delta，B16172）变种毒株。