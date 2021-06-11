环境局推出扶助措施 近7000巴刹摊主获一个月租金减免

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来自 / 联合早报

文 /
杨雯婷

发布 / 2021年6月11日 5:00 AM

宏茂桥第724座巴刹进入高警戒第二阶段后更显冷淡与安静。数名巴刹摊贩得知可享有一个月的租金减免，相当喜悦。（严宣融摄）
宏茂桥第724座巴刹进入高警戒第二阶段后更显冷淡与安静。数名巴刹摊贩得知可享有一个月的租金减免，相当喜悦。（严宣融摄）

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永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹说，本地进入高警戒解封第二阶段后，巴刹摊贩明显感受到客流量减少。

约7000名巴刹摊主可获得一个月的租金减免。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹昨天（6月10日）在个人面簿宣布，与熟食摊主一样，由国家环境局管理或委任经营的巴刹约7000名摊主也得到一个月的租金减免，协助他们应对防疫措施收紧后客流量减少的影响。

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