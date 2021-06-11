环境局推出扶助措施 近7000巴刹摊主获一个月租金减免 订户 来自 / 联合早报 文 / 杨雯婷 发布 / 2021年6月11日 5:00 AM 宏茂桥第724座巴刹进入高警戒第二阶段后更显冷淡与安静。数名巴刹摊贩得知可享有一个月的租金减免，相当喜悦。（严宣融摄） 字体大小: 小 中 大 永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹说，本地进入高警戒解封第二阶段后，巴刹摊贩明显感受到客流量减少。约7000名巴刹摊主可获得一个月的租金减免。永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹昨天（6月10日）在个人面簿宣布，与熟食摊主一样，由国家环境局管理或委任经营的巴刹约7000名摊主也得到一个月的租金减免，协助他们应对防疫措施收紧后客流量减少的影响。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 巴刹摊主 永续发展与环境部 许连碹 宏茂桥第724座巴刹 空手勇闯生活难关 去年清盘关闭两家百货店面 罗敏申重返本地市场 转战线上两周后启动网店