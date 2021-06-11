环境局推出扶助措施 近7000巴刹摊主获一个月租金减免

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹说，本地进入高警戒解封第二阶段后，巴刹摊贩明显感受到客流量减少。

约7000名巴刹摊主可获得一个月的租金减免。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹昨天（6月10日）在个人面簿宣布，与熟食摊主一样，由国家环境局管理或委任经营的巴刹约7000名摊主也得到一个月的租金减免，协助他们应对防疫措施收紧后客流量减少的影响。